Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng hồ nước nổi tiếng nhất Trung Á, dưới đáy đầy di tích cổ đại

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng hồ nước nổi tiếng nhất Trung Á, dưới đáy đầy di tích cổ đại

Được ví như viên ngọc xanh của Trung Á, hồ Issyk-Kul ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, từ thiên nhiên cho tới lịch sử cổ xưa.

T.B (tổng hợp)
Là hồ trên núi cao lớn thứ hai thế giới. Chỉ xếp sau hồ Titicaca, hồ Issyk-Kul có diện tích lên tới hơn 6.000 km². Ảnh: Pinterest.
Là hồ trên núi cao lớn thứ hai thế giới. Chỉ xếp sau hồ Titicaca, hồ Issyk-Kul có diện tích lên tới hơn 6.000 km². Ảnh: Pinterest.
Không bao giờ đóng băng. Tên “Issyk-Kul” nghĩa là “hồ ấm”, do nước giàu muối và khoáng chất ngăn băng hình thành. Ảnh: Pinterest.
Không bao giờ đóng băng. Tên “Issyk-Kul” nghĩa là “hồ ấm”, do nước giàu muối và khoáng chất ngăn băng hình thành. Ảnh: Pinterest.
Có độ sâu hơn 660 mét. Đây là một trong những hồ sâu nhất hành tinh, nước trong suốt quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Có độ sâu hơn 660 mét. Đây là một trong những hồ sâu nhất hành tinh, nước trong suốt quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Ẩn chứa di tích cổ đại dưới đáy. Các nhà khảo cổ tìm thấy tàn tích thành phố từ thời Scythia dưới lòng hồ. Ảnh: Pinterest.
Ẩn chứa di tích cổ đại dưới đáy. Các nhà khảo cổ tìm thấy tàn tích thành phố từ thời Scythia dưới lòng hồ. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của nhiều loài cá đặc hữu. Nhiều loài cá chỉ tồn tại duy nhất trong hệ sinh thái của hồ Issyk-Kul. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống của nhiều loài cá đặc hữu. Nhiều loài cá chỉ tồn tại duy nhất trong hệ sinh thái của hồ Issyk-Kul. Ảnh: Pinterest.
Được bao quanh bởi dãy Tien Shan hùng vĩ. Cảnh quan hồ vừa có những đỉnh núi tuyết phủ bao quanh, vừa có những bãi cát vàng tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
Được bao quanh bởi dãy Tien Shan hùng vĩ. Cảnh quan hồ vừa có những đỉnh núi tuyết phủ bao quanh, vừa có những bãi cát vàng tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
Là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng thời Liên Xô. Các nhà lãnh đạo Liên Xô như Khrushchev hay Brezhnev từng đến nghỉ tại đây. Ảnh: Pinterest.
Là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng thời Liên Xô. Các nhà lãnh đạo Liên Xô như Khrushchev hay Brezhnev từng đến nghỉ tại đây. Ảnh: Pinterest.
Là niềm tự hào văn hóa của Kyrgyzstan. Hồ Issyk-Kul xuất hiện trong ca dao, truyện cổ và quốc huy của quốc gia Trung Á này. Ảnh: Pinterest.
Là niềm tự hào văn hóa của Kyrgyzstan. Hồ Issyk-Kul xuất hiện trong ca dao, truyện cổ và quốc huy của quốc gia Trung Á này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#Hồ nước nổi tiếng Trung Á #Di tích cổ đại dưới đáy hồ #Hệ sinh thái độc đáo của hồ Issyk-Kul #Vẻ đẹp thiên nhiên Tien Shan #Lịch sử và văn hóa Kyrgyzstan #Điểm nghỉ dưỡng thời Liên Xô

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT