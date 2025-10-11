Hà Nội

Tận mục ngôi đền đá 2.500 tuổi tinh xảo nhất châu Phi

Kho tri thức

Đền Yeha – di tích cổ xưa bậc nhất Ethiopia – là minh chứng hùng hồn cho sự phát triển của vương quốc D’mt hơn 2.500 năm trước.

T.B (tổng hợp)
Là công trình đá cổ nhất Đông Phi. Đền Yeha được xây dựng vào thế kỷ 7 TCN bằng những khối đá ghép khít không dùng vữa. Ảnh: historyhit.com.
Là công trình đá cổ nhất Đông Phi. Đền Yeha được xây dựng vào thế kỷ 7 TCN bằng những khối đá ghép khít không dùng vữa. Ảnh: historyhit.com.
Được cho là thờ thần Mặt Trời. Các nhà khảo cổ tin rằng ngôi đền cổ này được dựng để thờ Almaqah, vị thần mặt trời của người Sabaean trong vương quốc D’mt. Ảnh: Pinterest.
Được cho là thờ thần Mặt Trời. Các nhà khảo cổ tin rằng ngôi đền cổ này được dựng để thờ Almaqah, vị thần mặt trời của người Sabaean trong vương quốc D’mt. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc tinh xảo hiếm thấy. Những khối đá của đền được cắt gọt chính xác và ghép khít tới mức không lọt tờ giấy. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc tinh xảo hiếm thấy. Những khối đá của đền được cắt gọt chính xác và ghép khít tới mức không lọt tờ giấy. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng từ Yemen cổ đại. Kiểu kiến trúc và chữ khắc cho thấy mối liên hệ với vương quốc Sabae ở bán đảo Ả Rập. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng từ Yemen cổ đại. Kiểu kiến trúc và chữ khắc cho thấy mối liên hệ với vương quốc Sabae ở bán đảo Ả Rập. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện vào thế kỷ 19. Các nhà thám hiểm châu Âu đã ghi nhận đền Yeha như di tích kiến trúc độc nhất vô nhị tại vùng cao nguyên Ethiopia. Ảnh: dainst.blog.
Được phát hiện vào thế kỷ 19. Các nhà thám hiểm châu Âu đã ghi nhận đền Yeha như di tích kiến trúc độc nhất vô nhị tại vùng cao nguyên Ethiopia. Ảnh: dainst.blog.
Từng là trung tâm quyền lực cổ. Yeha được xem là thủ đô của vương quốc D’mt trước khi thành phố Axum ra đời. Ảnh: dreamstime.com.
Từng là trung tâm quyền lực cổ. Yeha được xem là thủ đô của vương quốc D’mt trước khi thành phố Axum ra đời. Ảnh: dreamstime.com.
Được bảo tồn cùng nhà thờ Thiên niên kỷ. Bên cạnh đền Yeha là nhà thờ Kitô giáo cổ kính, biểu trưng cho sự giao thoa văn hóa ở đất nước có đa số dân theo đạo Kitô. Ảnh: researchgate.net.
Được bảo tồn cùng nhà thờ Thiên niên kỷ. Bên cạnh đền Yeha là nhà thờ Kitô giáo cổ kính, biểu trưng cho sự giao thoa văn hóa ở đất nước có đa số dân theo đạo Kitô. Ảnh: researchgate.net.
T.B (tổng hợp)
