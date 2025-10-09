Hà Nội

Kho tri thức

Tượng Charon 2.400 năm tuổi tiết lộ bí mật rợn người dưới địa ngục

Không chỉ là một di tích cổ, tượng Charon hé mở truyền thuyết rùng rợn về linh hồn qua sông Styx, khiến giới khảo cổ lẫn tín đồ huyền bí sôi sục truy tìm.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Cụ thể, khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Klazomenai ở Izmir Urla (miền tây Thổ Nhĩ Kỳ), các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ cổ xưa. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Cụ thể, khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Klazomenai ở Izmir Urla (miền tây Thổ Nhĩ Kỳ), các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ cổ xưa. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Đó là một bức tượng đất nung, cao 11 cm, mô tả một nhân vật có trong tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Đó là một bức tượng đất nung, cao 11 cm, mô tả một nhân vật có trong tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Đó là Tượng Charon: Người lái đò của người chết. Ước tính tượng có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Đó là Tượng Charon: Người lái đò của người chết. Ước tính tượng có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Theo lý giải của các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir, thì trong tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ đại, có một câu chuyện thần thoại nổi tiếng về Hades, đây là một cõi tối tăm nơi người chết sinh sống. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Theo lý giải của các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir, thì trong tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ đại, có một câu chuyện thần thoại nổi tiếng về Hades, đây là một cõi tối tăm nơi người chết sinh sống. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Người chết vào cõi Hades với sự giúp đỡ của Charon, đây là một người lái đò và là người dẫn đường tâm linh của cõi Hades, có nhiệm vụ đưa linh hồn người chết qua Acheron và Styx. Đây là những con sông chia cắt thế giới của người sống với thế giới của người chết. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Người chết vào cõi Hades với sự giúp đỡ của Charon, đây là một người lái đò và là người dẫn đường tâm linh của cõi Hades, có nhiệm vụ đưa linh hồn người chết qua Acheron và Styx. Đây là những con sông chia cắt thế giới của người sống với thế giới của người chết. Ảnh: @Bảo Tàng Khảo Cổ Học Izmir.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
