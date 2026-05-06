Tận mục loài thực vật săn mồi kỳ dị nhất thế giới, chỉ có ở châu Úc

Cây nắp ấm Albania, tên khoa học Cephalotus follicularis, là một trong những loài thực vật ăn thịt độc đáo nhất thế giới. Dù có tên gọi gợi đến vùng Balkan, loài cây này thực chất chỉ phân bố tự nhiên ở khu vực ven biển phía Tây Nam của Australia, đặc biệt quanh thành phố Albany - nguồn gốc của tên gọi phổ biến trong tiếng Anh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm nổi bật của Cephalotus follicularis nằm ở những chiếc lá biến đổi thành hình “nắp ấm” nhỏ xíu, hoạt động như những chiếc bẫy hoàn hảo. Mỗi “bình” có nắp che, mép trơn và bên trong chứa chất lỏng tiêu hóa. Khi côn trùng bị hấp dẫn bởi màu sắc rực rỡ và mật ngọt, chúng dễ dàng trượt vào bên trong và không thể thoát ra. Sau đó, cây sẽ từ từ phân giải con mồi để hấp thụ các chất dinh dưỡng - một chiến lược sinh tồn hiệu quả trong môi trường đất nghèo dinh dưỡng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là loài cây này sở hữu hai loại lá khác nhau, lá bình để bắt mồi và lá phẳng dùng cho quang hợp. Sự “phân công nhiệm vụ” này giúp cây vừa có thể tự nuôi sống mình bằng ánh sáng, vừa bổ sung dinh dưỡng từ động vật, một sự thích nghi tiến hóa vô cùng tinh vi. So với nhiều loài cây ăn thịt khác như Nepenthes hay Sarracenia, cây nắp ấm Albania có kích thước nhỏ hơn nhiều, nhưng cấu trúc bẫy lại phức tạp và hiệu quả không kém.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong môi trường tự nhiên, cây nắp ấm Albania thường mọc ở những vùng đất ẩm, có tính axit cao, nơi các loài thực vật khác khó phát triển. Chính điều kiện khắc nghiệt này đã thúc đẩy sự tiến hóa của khả năng “ăn thịt”. Tuy nhiên, loài cây này cũng rất nhạy cảm với sự thay đổi môi trường, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và tác động của con người.

Ngày nay, Cephalotus follicularis được nhiều người yêu cây cảnh săn tìm nhờ vẻ ngoài độc đáo như một phiên bản thu nhỏ của thế giới thực vật ăn thịt. Tuy nhiên, việc bảo tồn quần thể tự nhiên vẫn là ưu tiên hàng đầu, bởi mỗi cá thể trong tự nhiên đều là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa.