Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tìm thấy thuốc gây tê trên dụng cụ phẫu thuật trong mộ cổ

Phân tích cặn bám trên các dụng cụ phẫu thuật có niên đại vào thời nhà Minh cho thấy thầy thuốc đã sử dụng thuốc gây tê điều chế từ loài thực vật có độc.

Tâm Anh (TH)

Một bộ dụng cụ phẫu thuật khoảng 600 tuổi được các chuyên gia tìm thấy trong ngôi mộ ở Trung Quốc đã hé lộ bằng chứng hóa học đầu tiên trên thế giới về thuốc gây tê tại chỗ. Được sử dụng để làm mất cảm giác đau tại một vùng da khi thực hiện thủ thuật phẫu thuật, thuốc gây tê này được điều chế từ cây phụ tử mang độc tính cực cao. Tuy nhiên, độc tính này có thể đã được hóa giải trước bằng nước tiểu và một số chất khác.

"Sáu thế kỷ trước, một thầy thuốc phẫu thuật thời nhà Minh đã thực hiện một ca mổ bằng một chiếc kéo và nhíp bằng sắt. Ngày nay, chúng ta đã tìm thấy dấu vết của thuốc gây tê còn sót lại trên những dụng cụ đó bằng cách sử dụng chùm tia laser", đồng tác giả nghiên cứu Congcang Zhao và là nhà khảo cổ học tại Đại học Tây Bắc (Trung Quốc) cho biết.

Trong một nghiên cứu được công bố ngày 26/5 trên tạp chí Antiquity, nhà khảo cổ học Zhao và các cộng sự cho biết đã phân tích hai dụng cụ phẫu thuật được phát hiện cách đây nhiều thập kỷ trong ngôi mộ thời nhà Minh (1368 - 1644) của Xia Quan tại thành phố Giang Âm, cách Thượng Hải khoảng 150 km về phía Tây Bắc.

Thông qua kiểm tra bằng các công nghệ hiện đại, nhóm nghiên cứu đã xác định chiếc kéo và nhíp được tìm thấy trong mộ cổ trên đều được làm từ sắt. Sau đó, dưới kính hiển vi, họ đã lấy 3 hạt cặn nhỏ màu gỉ sét trên các dụng cụ với hy vọng xác định được dấu vết của các hợp chất hữu cơ.

nhenn-7.png
Dụng cụ phẫu thuật bằng sắt được tìm thấy trong mộ cổ thời nhà Minh. Ảnh: Ling et al., Antiquity; (CC BY 4.0).

Để xác định thành phần của chất cặn, nhóm nghiên cứu đã sử dụng quang phổ micro-Raman. Phân tích quang phổ Raman trên mẫu vật tìm thấy ở 2 dụng cụ phẫu thuật cho thấy sự hiện diện của nhóm chức cyano, được tìm thấy trong hydro xyanua, cũng như các thành phần hữu cơ của dầu và mỡ. Nhìn chung, kết quả kiểm tra cho thấy "các chất cặn có đặc tính chữa bệnh và có khả năng gây tê".

Aconitin được tìm thấy trong các loài thực vật thuộc chi Aconitum, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Còn được gọi là cây ô đầu, cây phụ tử là loài thực vật có hoa cực kỳ độc hại nhưng chúng cũng đã được sử dụng trong y học cổ truyền châu Á trong hàng trăm năm, chủ yếu vì đặc tính giảm đau của chúng. Các nhà nghiên cứu cho hay, thầy thuốc thời nhà Minh đã biết cách làm giảm độc tính của loài cây này bằng cách sử dụng các chất có tính axit như đậu xanh, giấm hoặc nước tiểu của trẻ em để giải độc và biến nó thành dạng bột hoặc chất lỏng để gây tê

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, những dụng cụ phẫu thuật bằng sắt khoảng 600 năm tuổi có thể đã được sử dụng trong các ca phẫu thuật nhỏ. Dư lượng thuốc gây tê còn sót lại trên 2 dụng cụ phù hợp với việc chúng đã được sử dụng trong phẫu thuật. Họ suy đoán có khả năng thuốc gây tê trong trường hợp này là ở dạng lỏng. Thuốc gây tê có thể đã dính vào các dụng cụ phẫu thuật làm bằng sắt, không được làm sạch và cuối cùng làm ăn mòn kim loại.

Phát hiện này đánh dấu lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng hóa học trực tiếp về thuốc gây tê trên các dụng cụ phẫu thuật cổ xưa.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#dụng cụ phẫu thuật #mộ cổ #nhà Minh #thuốc gây tê

Bài liên quan

Kho tri thức

8 chữ khắc trong bia mộ khiến các nhà khảo cổ phẫn nộ

Tên trộm táo bạo nhất đã khắc 8 chữ lên bia mộ, khiến các chuyên gia khảo cổ học vô cùng phẫn nộ.

Từ thời cổ đại, trộm mộ là một nghề cổ xưa và bí ẩn, gắn liền với tục lệ mai táng cầu kỳ. Vì vậy lăng mộ của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử không thoát khỏi ánh mắt thèm muốn của những kẻ trộm mộ. Chúng không chỉ phá hoại cấu trúc lăng mộ mà còn cướp bóc những hiện vật quý giá, nhiều lần cản trở công tác nghiên cứu lịch sử của các nhà khảo cổ học.

anh-chup-man-hinh-2026-05-12-093219.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Điều các nhà khảo cổ sợ nhất khi mở lăng mộ nghìn năm tuổi?

Không phải bẫy, thiết bị chứa thủy ngân hoặc khí độc, đây mới là điều các chuyên gia khảo cổ sợ nhìn thấy nhất khi mở các lăng mộ cổ.

Đối với các nhà khảo cổ học, mỗi cuộc khai quật là một cơ hội để đối thoại với lịch sử. Mỗi hiện vật và mỗi địa điểm đều là bằng chứng lịch sử để lại, là dữ liệu vô giá.

anh-chup-man-hinh-2026-05-10-085438.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hiện vật biến mất bí ẩn trong tích tắc khi khai quật mộ cổ

Khi khai quật ngôi mộ cổ, các chuyên gia đã phát hiện một hiện vật biến mất trong tích tắc, nhưng may mắn họ đã kịp chụp ảnh lại được.

Củ sen, một nguyên liệu phổ biến nhưng rất được yêu thích từ thời cổ đại. Hoàng đế Càn Long nhà Thanh thậm chí còn viết một bài thơ về nó, có tựa đề "Trong 24 bài phác họa của Thần Chu, số 8: Củ sen", với nội dung: "Củ sen mềm mại như ngọc".

Dù củ sen là một loại thực phẩm quen thuộc ngày nay, nhưng các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nồi canh củ sen trong một ngôi mộ nghìn năm tuổi, một khám phá khiến mọi người phải kinh ngạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới