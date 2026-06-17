Tận mục loài thực vật cử động nhanh như động vật, Việt Nam cực nhiều

Bên vệ đường, trên những bãi cỏ hay khu đất hoang, có một loài cây nhỏ bé sở hữu khả năng đặc biệt khiến những người yên thiên nhiên vô cùng thích thú.

Cây trinh nữ (Mimosa pudica), còn được gọi là cây mắc cỡ, cây xấu hổ hay cây nhút nhát, là một loài thực vật thuộc họ Đậu (Fabaceae). Có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, ngày nay loài cây này đã lan rộng khắp nhiều khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù không sở hữu hoa lớn hay hình dáng nổi bật, cây trinh nữ lại nổi tiếng nhờ khả năng phản ứng gần như tức thì khi bị tác động.

Ảnh: hoithankinhhocvietnam.com

Chỉ cần chạm nhẹ vào lá, các lá chét của cây sẽ nhanh chóng khép lại và cuống lá rũ xuống như thể cây đang "rụt rè" trước sự hiện diện của người quan sát. Đây chính là lý do khiến người Việt gọi nó là cây mắc cỡ hoặc cây trinh nữ. Đối với nhiều người, lần đầu nhìn thấy hiện tượng này luôn mang lại cảm giác ngạc nhiên, bởi thực vật thường được xem là những sinh vật ít có khả năng phản ứng nhanh.

Ảnh: nhathuoclongchau.com

Thực tế, hiện tượng này là một cơ chế sinh học tinh vi. Khi bị chạm vào, rung động hoặc chịu tác động mạnh từ môi trường, cây sẽ thay đổi áp suất nước trong các tế bào tại gốc lá. Sự thay đổi này khiến lá gập lại chỉ trong vài giây. Sau một thời gian ngắn, khi không còn nguy hiểm, lá sẽ dần mở ra trở lại. Các nhà khoa học cho rằng đây là một hình thức tự vệ giúp cây giảm nguy cơ bị động vật ăn cỏ tấn công hoặc làm cho cây trông kém hấp dẫn hơn đối với các loài côn trùng và động vật.

Không chỉ có khả năng "cụp lá", cây trinh nữ còn sở hữu những bông hoa nhỏ hình cầu màu hồng tím rất đẹp. Mỗi cụm hoa gồm hàng trăm nhị hoa nhỏ li ti tạo thành một quả cầu mềm mại như bông xù. Sau khi thụ phấn, cây tạo ra các quả nhỏ chứa hạt có khả năng phát tán hiệu quả trong tự nhiên.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trong y học cổ truyền ở nhiều nước châu Á, cây trinh nữ từ lâu đã được sử dụng làm dược liệu. Rễ và thân cây được dùng trong một số bài thuốc dân gian, mặc dù việc sử dụng cần có sự hướng dẫn chuyên môn phù hợp. Ngoài ra, Mimosa pudica còn là đối tượng nghiên cứu thú vị trong sinh học thực vật vì khả năng phản ứng nhanh với các kích thích bên ngoài.

Ngày nay, cây trinh nữ thường được trồng trong các khu vườn giáo dục và trường học để giúp trẻ em tìm hiểu về thế giới thực vật. Chỉ với một cái chạm tay nhẹ, loài cây nhỏ bé này có thể biến một bài học khoa học thành trải nghiệm đầy hứng thú.

Giữa vô số loài cây quen thuộc, Mimosa pudica là minh chứng rằng thực vật không hề thụ động như nhiều người vẫn nghĩ. Khả năng "cụp lá biết xấu hổ" đã biến nó thành một trong những loài cây nổi tiếng và đáng nhớ nhất trên hành tinh.