Tận mục công trình đá cổ nhất thế giới, 'già' hơn kim tự tháp Ai Cập

Kho tri thức

Tận mục công trình đá cổ nhất thế giới, 'già' hơn kim tự tháp Ai Cập

Ẩn mình trên vách đá nhìn ra Địa Trung Hải, đền Mnajdra ở Malta là một trong những công trình đá cổ bí ẩn nhất thế giới, mang dấu ấn văn minh tiền sử châu Âu.

T.B (tổng hợp)
Niên đại lâu đời hơn cả kim tự tháp Ai Cập. Đền Mnajdra được xây dựng khoảng năm 3600–2500 TCN, tức là sớm hơn hàng trăm năm so với các kim tự tháp đầu tiên ở Giza, khiến nó trở thành một trong những công trình đá lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc gồm ba ngôi đền liền kề. Mnajdra không chỉ là một ngôi đền đơn lẻ mà là quần thể gồm ba ngôi đền nối liền nhau, được xây dựng bằng các khối đá vôi san hô khổng lồ, sắp xếp theo hướng mặt trời mọc. Ảnh: Pinterest.
Liên kết với hiện tượng thiên văn. Đền được thiết kế sao cho vào ngày xuân phân và thu phân, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng qua cổng chính và chiếu sáng các phiến đá bên trong, chứng tỏ hiểu biết thiên văn của người cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Không sử dụng vữa kết dính. Tất cả các khối đá của Mnajdra đều được xếp chồng lên nhau mà không cần bất kỳ chất kết dính nào, nhưng vẫn đứng vững suốt hơn 5.000 năm qua, thể hiện kỹ thuật xây dựng tinh vi đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng hoàn toàn bằng sức người. Người cổ đại di chuyển những tảng đá nặng hàng tấn chỉ bằng con lăn gỗ, dây thừng và sức người, cho thấy tổ chức lao động tập thể rất cao của cộng đồng thời đó. Ảnh: Pinterest.
Trang trí bằng hoa văn xoắn ốc đặc trưng. Bên trong các gian đền, người ta phát hiện nhiều họa tiết hình xoắn ốc, chấm tròn và biểu tượng sinh sản – thể hiện niềm tin vào sự sống, mặt trời và khả năng tái sinh. Ảnh: Pinterest.
Bị hư hại bởi thời gian và thiên nhiên. Mnajdra từng chịu thiệt hại nặng nề do xói mòn và bão biển, nhưng sau đó đã được phục dựng và bảo vệ bằng hệ thống mái che hiện đại để gìn giữ cho hậu thế. Ảnh: Pinterest.
UNESCO công nhận là Di sản Thế giới được. Cùng với các đền cổ khác của Malta, Mnajdra được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1980, trở thành niềm tự hào của quốc gia nhỏ bé này. Ảnh: megalithics.com.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Công trình đá cổ bí ẩn #Đền Mnajdra và lịch sử châu Âu #Hiện tượng thiên văn cổ đại #Kỹ thuật xây dựng cổ đại #Chạm khắc hoa văn xoắn ốc #Bảo tồn di sản UNESCO

