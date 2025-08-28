Hà Nội

Hot mom Phanh Lee "thả dáng" với bikini 1 mảnh ấn tượng

Cộng đồng trẻ

Hot mom Phanh Lee "thả dáng" với bikini 1 mảnh ấn tượng

Khoe vóc dáng nóng bỏng trong thiết kế bikini 1 mảnh cắt xẻ, Phanh Lee khiến người theo dõi không thể rời mắt.

Trầm Phương
Dù đã là bà mẹ hai con, Phanh Lee vẫn luôn giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng vạn người mê. Mới đây, cựu hot girl Hà thành đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Lần này Phanh Lee chọn một thiết kế bikini một mảnh màu đen đầy tinh tế. Bộ đồ với những đường cut-out nhẹ nhàng ở eo không chỉ giúp cô khoe được vòng eo thon gọn, mà còn làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của set đồ là chiếc mũ cói rộng vành phối cùng túi xách cói, tạo nên tổng thể hài hòa, đậm chất mùa hè. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của bãi biển, Phanh Lee tự tin tạo dáng trên ghế dài. Từng khoảnh khắc, từ khi cô nàng nghiêng mình trầm tư, cho đến nụ cười rạng rỡ khi đối diện ống kính, đều toát lên vẻ đẹp quyến rũ và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, dù đã lui về tập trung chăm sóc gia đình, Phanh Lee vẫn luôn biết cách tận hưởng cuộc sống và giữ cho mình một vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này của Phanh Lee đã nhanh chóng nhận được "bão like" và hàng ngàn bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vóc dáng chuẩn chỉnh và phong cách thời trang của cô nàng "hot mom" này. (Ảnh: IGNV)
Sau khi làm dâu hào môn, Phanh Lee dành thời gian tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và thường xuyên đi du lịch khắp nơi. (Ảnh: IGNV)
Nàng diễn viên Ghét thì yêu thôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh tụ họp bên hội chị em thân thiết gồm diễn viên Huyền Lizzie, Thuỳ Anh..(Ảnh: IGNV)
