Tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Nghị quyết, Chính phủ quyết định thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề xuất của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, hướng tới mục tiêu hạn chế các biến động tăng giá đột biến.

Bộ Công Thương được giao chủ động xây dựng và quyết định phương án trích, chi Quỹ theo từng cấp độ biến động của giá xăng dầu thế giới, qua đó điều hành mức chi cụ thể đối với từng mặt hàng xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá trong nước. Khi thị trường ổn định, việc hoàn trả ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định.

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định cụ thể về việc bổ sung dự toán này. Nghị quyết cũng phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong công tác điều hành, bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về giá xăng dầu, chịu trách nhiệm điều hành cung - cầu, tổ chức thực hiện việc tạm ứng và sử dụng Quỹ tại các thương nhân đầu mối.

Đồng thời, Bộ xây dựng các kịch bản điều hành giá, tính toán lộ trình hoàn trả ngân sách trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ khi trích lập Quỹ để hoàn trả.

Trường hợp nguồn tạm ứng đã sử dụng hết trong khi thị trường xăng dầu tiếp tục biến động phức tạp, đặc biệt do tác động từ tình hình địa chính trị thế giới, Bộ Công Thương có trách nhiệm đánh giá, đề xuất các giải pháp bổ sung, bao gồm cả nhu cầu tạm ứng ngân sách, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng Quỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện đúng quy định liên quan đến tài khoản Quỹ, đồng thời có các giải pháp ổn định tỷ giá, hỗ trợ công tác bình ổn giá xăng dầu; xem xét ưu tiên cấp tín dụng cho các doanh nghiệp đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá theo chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối, bảo đảm các cửa hàng bán lẻ niêm yết và bán đúng giá; kịp thời báo cáo tình hình cung - cầu và giá cả trên địa bàn.

Trong khả năng, địa phương được sử dụng ngân sách để hỗ trợ các khu vực khó khăn. Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Nghị quyết yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ chấp hành nghiêm các quy định về trích, chi và sử dụng Quỹ bình ổn giá, bao gồm cả phần ngân sách tạm ứng; thực hiện hoàn trả đầy đủ, đúng thời hạn.

Doanh nghiệp phải bảo đảm dự trữ lưu thông, duy trì nguồn cung liên tục, công khai minh bạch thông tin về giá bán và việc sử dụng Quỹ. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.