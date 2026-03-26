Thủ tướng chỉ đạo xây dựng kho xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn

Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng, tập trung đánh giá các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không để thiếu nguồn cung xăng dầu, chỉ đạo khẩn trương xây dựng kho dự trữ chiến lược tại Nghi Sơn. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề về xăng dầu. Đồng thời quán triệt không để thiếu nguồn cung, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định trật tự xã hội. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh; nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường. Các cơ quan liên quan phối hợp chống buôn lậu qua biên giới và xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Công Thương được giao tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu, theo dõi, phân tích, dự báo thị trường trong nước và thế giới, xây dựng và cập nhật các kịch bản bảo đảm nguồn cung. Bộ chỉ đạo Petrovietnam và các đơn vị liên quan vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu; các thương nhân đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học E10.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau trao đổi của Thủ tướng với lãnh đạo các nước về nội dung này.

Các bộ, ngành và tập đoàn được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao triển khai các giải pháp cấp bách và dài hạn, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và nâng cao năng lực tự chủ năng lượng. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu sát diễn biến hằng ngày, hoàn thiện thủ tục sửa đổi Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự rút gọn. Đồng thời nghiên cứu kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026 đến hết tháng 6/2026, bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh quốc tế phức tạp.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận vốn nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn hơn thiết kế (đặc biệt tại Quảng Ninh và TP.HCM), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu. Bộ Ngoại giao thúc đẩy trao đổi quốc tế về ngoại giao năng lượng.

Các tập đoàn Petrovietnam, EVN, TKV, Petrolimex và Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý nguồn hàng, xây dựng kịch bản, kế hoạch dự phòng nguồn cung.

Về dài hạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao khả năng dự trữ quốc gia, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.