Thủ tướng chỉ đạo xây dựng kho xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, triển khai ngay kho dự trữ chiến lược tại Nghi Sơn, tăng cường tự chủ năng lượng.

Trần Thường/Vietnamnet

Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng, tập trung đánh giá các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

img2819-1-1774510134248772495361-1710.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không để thiếu nguồn cung xăng dầu, chỉ đạo khẩn trương xây dựng kho dự trữ chiến lược tại Nghi Sơn. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề về xăng dầu. Đồng thời quán triệt không để thiếu nguồn cung, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định trật tự xã hội. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh; nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường. Các cơ quan liên quan phối hợp chống buôn lậu qua biên giới và xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Công Thương được giao tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu, theo dõi, phân tích, dự báo thị trường trong nước và thế giới, xây dựng và cập nhật các kịch bản bảo đảm nguồn cung. Bộ chỉ đạo Petrovietnam và các đơn vị liên quan vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu; các thương nhân đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học E10.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau trao đổi của Thủ tướng với lãnh đạo các nước về nội dung này.

base64-17745102341511001601061-1711.png
Các bộ, ngành và tập đoàn được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao triển khai các giải pháp cấp bách và dài hạn, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và nâng cao năng lực tự chủ năng lượng. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu sát diễn biến hằng ngày, hoàn thiện thủ tục sửa đổi Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự rút gọn. Đồng thời nghiên cứu kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026 đến hết tháng 6/2026, bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh quốc tế phức tạp.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận vốn nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn hơn thiết kế (đặc biệt tại Quảng Ninh và TP.HCM), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu. Bộ Ngoại giao thúc đẩy trao đổi quốc tế về ngoại giao năng lượng.

Các tập đoàn Petrovietnam, EVN, TKV, Petrolimex và Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý nguồn hàng, xây dựng kịch bản, kế hoạch dự phòng nguồn cung.

Về dài hạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao khả năng dự trữ quốc gia, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Chính trị

Thủ tướng: Chủ động đáp ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng

Thủ tướng nhấn mạnh, dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều 21/3. Cuộc họp để rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ cuối tháng 2 đến nay trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị ngày 20/3 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

87.jpg
Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ
Chính trị

Đề xuất ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

"Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

