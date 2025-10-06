Tạm giữ tên 'đạo chích' mới ra tù lại đi ăn trộm

Hà là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù năm 2019. Do lười lao động, không việc làm ổn định nên y tiếp tục đi ăn trộm.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1985, trú tại thôn Trung Thôn, xã Đông Anh, TP Hà Nội), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hà là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù năm 2019. Tuy nhiên, do lười lao động, không việc làm ổn định nên y tiếp tục đi trộm cắp để lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Trước đó ngày 4/10, Công an xã Văn Môn (tỉnh Bắc Ninh) bắt quả tang Nguyễn Văn Hà đang có hành vi trộm cắp tài sản. Khai với cảnh sát, Hà nhận mình đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Văn Môn.

Hà đã có “kinh nghiệm” trong việc trộm cắp. Sau khi di chuyển bằng xe máy từ xã Đông Anh (Hà Nội) sang Văn Môn, đến khu vực gây án thì anh ta cất giấu xe ở một địa điểm cách xa khoảng 1km. Sau đó, Hà đi bộ men theo cánh đồng, rồi lòng vòng quanh các ngõ. Phát hiện nhà nào sơ hở, không khóa cửa, dễ đột nhập thì tên “đạo chích" trèo vào lục lọi trộm cắp tài sản.

Nhằm tránh sự phát hiện, né camera an ninh khi đi ăn trộm, Hà đã mang theo quần áo, thay đổi trang phục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra.

