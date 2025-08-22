Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm “đạo chích” phá két trộm tiền trong nhà thờ ở Hà Tĩnh

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã đột nhập nhà thờ Giáo họ Hộ Độ (Hà Tĩnh) lấy trộm 20 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 22/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng cạy két sắt, trộm tiền của cơ sở tôn giáo.

Trước đó, Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của ông Nguyễn Hồng Khoa (TDP Vĩnh Phong, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban hành giáo Giáo họ Hộ Độ) về việc bị kẻ gian đột nhập phá két sắt trong nhà thờ lấy đi số tiền trên 20 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

68a7c4298dfae.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, Công an phường Trần Phú đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ trộm, gồm: Nguyễn Xuân Tú (SN 2007 ở thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc); Nguyễn Quốc Đạt (SN 2007 ở thôn Trung Nghĩa, xã Lộc Hà); Nguyễn Bắc N (SN 2009 ở thôn Ích Mỹ, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sáng 10/8, Nguyễn Quốc Đạt đi làm ăn xa về, thuê nhà nghỉ ở xã Lộc Hà để ở. Do có mối quan hệ bạn bè từ trước nên Đạt gọi điện cho Nguyễn Xuân Tú đến chơi. Tú gọi Nguyễn Bắc N. cùng nhau đến nhà nghỉ chơi và ăn uống.

Đến ngày 11/8, do đã hết tiền tiêu xài nên N. nảy sinh ý định rủ Tú và Đạt đi trộm tiền công đức ở các cơ sở tôn giáo. Khoảng 23h ngày 12/8, các đối tượng dùng xe máy chở nhau đến nhà thờ Giáo họ Hộ Độ. Đạt đứng ở ngoài canh xe còn Tú và N. trèo tường đi vào, cạy két sắt lấy đi toàn bộ số tiền trong két.

Được biết, trong số 3 đối tượng nói trên, Tú và Đạt đã bị tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Xã hội

Bắt hai đối tượng trộm cắp điều hòa của nhà dân ở Bắc Ninh

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thiết và Lê Trọng Trường đã đột nhập vào nhà dân trong đêm để trộm cắp cục nóng, máy lạnh điều hòa trị giá hàng triệu đồng.

Ngày 21/8, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

capture-9814.png
Hai đối tượng cùng tang vật vụ trộm.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy tìm đối tượng người Trung Quốc liên quan đến vụ trộm cắp tài sản

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm đối tượng Wang Meng có quốc tịch Trung Quốc liên quan vụ trộm khoảng 600 triệu đồng.

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) để phục vụ điều tra vụ trộm tài sản khoảng 600 triệu đồng xảy ra tại phường Ngũ Hành Sơn vào ngày 16/8.

Theo điều tra, khoảng 15h35 ngày 16/8, chị Lê Thị Thùy Tr. (SN 2000, trú Đà Nẵng) cùng bạn trai là anh Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trên đường Lê Quang Đạo, lấy trộm tiền mặt và trang sức.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng “cõng” 4 tiền án đi trộm cắp tài sản

Lợi dụng sơ hở của người dân, Phan Văn Tài (TP Huế) đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị đem bán lấy tiền tiêu xài…

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phan Văn Tài (SN 1995, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/8, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an xã Phú Vinh về việc tại địa bàn miền núi phía Tây vừa xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dân lấy trộm 2 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, Honda Lead và 2 điện thoại di động.

Xem chi tiết

