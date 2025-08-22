Bắt nhóm “đạo chích” phá két trộm tiền trong nhà thờ ở Hà Tĩnh

Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã đột nhập nhà thờ Giáo họ Hộ Độ (Hà Tĩnh) lấy trộm 20 triệu đồng.

Ngày 22/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng cạy két sắt, trộm tiền của cơ sở tôn giáo.

Trước đó, Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của ông Nguyễn Hồng Khoa (TDP Vĩnh Phong, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban hành giáo Giáo họ Hộ Độ) về việc bị kẻ gian đột nhập phá két sắt trong nhà thờ lấy đi số tiền trên 20 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, Công an phường Trần Phú đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ trộm, gồm: Nguyễn Xuân Tú (SN 2007 ở thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc); Nguyễn Quốc Đạt (SN 2007 ở thôn Trung Nghĩa, xã Lộc Hà); Nguyễn Bắc N (SN 2009 ở thôn Ích Mỹ, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sáng 10/8, Nguyễn Quốc Đạt đi làm ăn xa về, thuê nhà nghỉ ở xã Lộc Hà để ở. Do có mối quan hệ bạn bè từ trước nên Đạt gọi điện cho Nguyễn Xuân Tú đến chơi. Tú gọi Nguyễn Bắc N. cùng nhau đến nhà nghỉ chơi và ăn uống.

Đến ngày 11/8, do đã hết tiền tiêu xài nên N. nảy sinh ý định rủ Tú và Đạt đi trộm tiền công đức ở các cơ sở tôn giáo. Khoảng 23h ngày 12/8, các đối tượng dùng xe máy chở nhau đến nhà thờ Giáo họ Hộ Độ. Đạt đứng ở ngoài canh xe còn Tú và N. trèo tường đi vào, cạy két sắt lấy đi toàn bộ số tiền trong két.

Được biết, trong số 3 đối tượng nói trên, Tú và Đạt đã bị tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

