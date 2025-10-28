Đề nghị tăng mức phạt vi phạm bảo vệ môi trường

Ngày 28/10, Quốc hội nghe và thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

TĂNG MỨC XỬ PHẠT ĐỂ TẠO RĂN ĐE

Tham gia thảo luận, đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) nêu thực trạng đáng lo ngại khi chất thải vẫn đang bị xả thẳng ra môi trường mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào, hoặc chỉ được xử lý rất sơ sài, chưa đạt quy chuẩn về môi trường.

Theo đại biểu, một số vướng mắc lớn hiện nay là chi phí đầu tư cho xử lý nước thải rất cao, trong khi giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, phần lớn các đô thị hiện nay sử dụng hệ thống nước thải chung giữa nước mưa và nước thải sinh hoạt, khiến việc thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn giám sát môi trường tại TP HCM, đại biểu Đào Chí Nghĩa đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm có giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục những bất cập nêu trên.

Đối với Quốc hội, ông kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mức xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường. Đồng thời, cần bổ sung hình thức công bố, thông báo đến nơi cư trú, nơi làm việc, học tập hoặc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Đối với Chính phủ, đại biểu đưa ra 6 kiến nghị cụ thể. Trong đó, đáng chú ý, đại biểu đoàn Cần Thơ đề nghị cần ưu tiên nguồn lực đầu tư công để hoàn thiện hệ thống thu gom, cống bao tại các khu vực đô thị cũ, đồng bộ với nhà máy xử lý nước thải. Đồng thời, có cơ chế thu hút nguồn lực xã hội và áp dụng công cụ kinh tế, trong đó có việc xác định phí bảo vệ môi trường đối với xử lý nước thải.

Ngoài ra, ông kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo hướng tăng mức phạt và các chế tài bổ sung, bảo đảm tính răn đe, phù hợp với tình hình thực tế.

CẦN TẬP TRUNG CHỐNG NGẬP

Tại nghị trường, tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và phòng chống xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển.

Theo ông, biến đổi khí hậu diễn ra hàng năm tại các khu vực này khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, nước biển dâng cao gây xâm nhập mặn vào những nhánh sông, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những năm bị hạn hán.

Đại biểu cũng đề nghị cần có những giải pháp căn cơ hữu hiệu hơn trong việc chống ngập lụt ở hai thành phố đặc biệt là Hà Nội và TP HCM.

Đối với các dự án đầu tư có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cần có đánh giá tác động theo quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá công nghệ sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài để đề phòng nhập khẩu những công nghệ lạc hậu, cũ kỹ của nước ngoài, ngăn ảnh hưởng nguy hại đến môi trường Việt Nam, với phương châm dứt khoát “không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần”.