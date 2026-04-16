Tạm đình chỉ giáo viên ở TPHCM phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Một giáo viên tiểu học ở TPHCM bị kỷ luật sau khi yêu cầu học sinh vi phạm nội quy tự chích kim tiêm vào tay, gây bức xúc trong phụ huynh.

Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng 16/4, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.M (36 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6) để phục vụ việc xác minh, xử lý hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Cô L.T.M là người đã phạt 5 em học sinh lớp 3.6 bằng cách yêu cầu các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Sự việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc và phản ánh đến nhà trường.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát (TPHCM). Ảnh: Website nhà trường

Cũng theo bà Thảo, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với nhà trường làm rõ tính chất, nội dung vi phạm của nữ giáo viên; sau khi có kết quả sẽ kỷ luật theo đúng quy định.

Như VietNamNet đã thông tin, vào ngày 13/4, cho rằng một số học sinh lớp 3.6 do mình chủ nhiệm đã vi phạm nội quy, nữ giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh là L.T.M. phạt các em tự chích kim tiêm vào tay.

Cô M. cho biết kim tiêm này cô mua cho con bị ốm nhưng chưa dùng, vẫn để trong cặp và mang tới lớp dạy. Khi vào lớp, cô M để kim tiêm trên bàn và yêu cầu học sinh nếu không ngoan thì tự chích vào tay. Ban giám hiệu nhà trường xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, xâm phạm thân thể và quyền trẻ em.