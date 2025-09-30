Tài xế xe Mercedes bị cho là đánh người gây xôn xao dư luận ở Nha Trang

Tối 27/9, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, công an phường đã làm việc với những người liên quan.

Cụ thể, người đàn ông mặc áo trắng, quần tây đánh người này làm việc tại một cây xăng trên địa bàn tỉnh, không phải cán bộ công an như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

UBND phường Bắc Nha Trang sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, kể cả các thông tin đăng sai sự thật.

Cảnh ẩu đả trước khu vực cổng Trường THCS Lý Thái Tổ, phường Bắc Nha Trang

Trước đó, ngày 26/9, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip do tài khoản K.Đ.M đăng tải, bình luận về vụ việc một người đàn ông đánh người khác trước khu vực cổng Trường THCS Lý Thái Tổ (phường Bắc Nha Trang).

Người này sau khi ẩu đả thì cởi áo, cầm vật giống dao, buông lời thách thức trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, phụ huynh.

Một số thông tin khác cũng xuất hiện kèm theo, nội dung cho rằng người đàn ông mặc áo trắng, quần tây trong clip là cán bộ công an.

Hôm nay 27/9, tài khoản K.Đ.M cũng đã đăng tải trên trang cá nhân xin lỗi về việc vội vàng thông tin kẻ đánh người trong clip là công an.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho hay vụ việc đã được công an phường xử lý. Nguyên nhân ban đầu xác định 2 nhà hàng xóm mâu thuẫn về chỗ đậu xe.

Lãnh đạo phường cũng cho biết thông tin ban đầu là mâu thuẫn giữa 2 nhà dân. Còn trường hợp người áo trắng có phải là cán bộ công an không thì phường sẽ yêu cầu kiểm tra, xác minh lại.