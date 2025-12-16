Tài xế xe bus bị một người đàn ông hành hung dã man

Theo thông tin trên báo Tin tức & Dân tộc, xe buýt mang BKS 29F-00259 do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển đang thực hiện ca trưa của tuyến buýt số 67. Khi xe chạy lượt 12h 41 phút chiều Phùng – Kim Sơn, đến điểm dừng thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương), xe buýt dừng đón, trả khách thì xảy ra va chạm với một ô tô con đang lùi quay đầu xe và va vào đuôi xe buýt.

Sau sự việc, lái xe buýt xuống xe kiểm tra và trao đổi với người điều khiển ô tô con thì bị 4 thanh niên ngồi trên xe ô tô con đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, lái xe đã quay trở lại xe buýt để báo cáo sự việc với nhân viên điều hành và xin ý kiến xử lý.

Video: An Toàn Giao Thông / Facebook

Tuy nhiên, một trong số các thanh niên đã lên xe buýt tiếp tục đe dọa. Khi lái xe dùng điện thoại để chụp hình người này làm bằng chứng, đã bị đối tượng hành hung ngay trên xe buýt.

Nhận được thông tin sự việc, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời báo cho Công an xã Đoài Phương. Lái xe Phạm Tiến Vịnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 Sơn Tây.

Hiện lái xe bị thương tích vùng mặt, chảy nhiều máu và đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện 105 Sơn Tây.