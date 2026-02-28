Hà Nội

Tận mục loài linh trưởng duy nhất Việt Nam với nọc độc đặc biệt

Tận mục loài linh trưởng duy nhất Việt Nam với nọc độc đặc biệt

Cu li (họ Lorisidae) là những loài linh trưởng nhỏ bé, bí ẩn của rừng nhiệt đới châu Á và châu Phi, nổi tiếng với đôi mắt to tròn và lối sống chậm rãi đặc biệt.

Phân bố từ châu Phi đến Đông Nam Á. Các loài thuộc họ Cu li xuất hiện ở rừng nhiệt đới châu Phi, Ấn Độ, Sri Lanka và khắp Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Mỗi khu vực lại có những loài đặc hữu thích nghi với điều kiện sinh thái riêng. Ảnh: Pinterest.
Là linh trưởng duy nhất có nọc độc. Một số loài trong họ Lorisidae, đặc biệt là chi Nycticebus, sở hữu tuyến độc ở khuỷu tay. Khi bị đe dọa, chúng liếm tuyến này để trộn độc với nước bọt rồi cắn kẻ thù. Nọc độc có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở người và là cơ chế phòng vệ hiếm thấy trong bộ Linh trưởng. Ảnh: Pinterest.
Chúng có đôi mắt khổng lồ để thích nghi với bóng đêm. Cu li là động vật sống về đêm, vì vậy mắt của chúng rất to so với kích thước cơ thể, giúp thu nhận tối đa ánh sáng yếu dưới tán rừng. Lớp phản quang phía sau võng mạc còn hỗ trợ tăng khả năng nhìn trong đêm tối. Ảnh: Pinterest.
Chuyển động chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn. Không giống nhiều linh trưởng nhanh nhẹn khác, cu li di chuyển từng bước chậm và có kiểm soát, bám chặt cành cây bằng bàn tay có lực nắm mạnh. Cách di chuyển này giúp chúng tránh bị kẻ săn mồi phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn đa dạng và có vai trò phát tán hạt. Chế độ ăn của cu li gồm côn trùng, nhựa cây, trái cây và đôi khi là động vật nhỏ. Khi ăn quả, chúng góp phần phát tán hạt giống, hỗ trợ tái sinh rừng tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu nhỏ nhưng có ý nghĩa xã hội. Dù khá lặng lẽ, cu li vẫn giao tiếp bằng những âm thanh nhỏ, mùi hương và cử chỉ cơ thể. Việc đánh dấu lãnh thổ bằng mùi giúp chúng tránh xung đột trong môi trường sống chật hẹp. Ảnh: Pinterest.
Nạn buôn bán thú cưng đe dọa nghiêm trọng. Vẻ ngoài “đáng yêu” khiến cu li trở thành mục tiêu của thị trường thú nuôi bất hợp pháp. Nhiều cá thể bị nhổ răng để tránh cắn, gây đau đớn và suy giảm khả năng sinh tồn nếu được thả về tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Mất rừng, săn bắt và buôn bán trái phép khiến số lượng cu li suy giảm nhanh chóng. Các tổ chức bảo tồn quốc tế đã xếp nhiều loài vào nhóm nguy cấp, kêu gọi tăng cường bảo vệ sinh cảnh và kiểm soát buôn bán động vật hoang dã. Ảnh: Pinterest.
