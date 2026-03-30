Tài sắc vẹn toàn của tân Hoa hậu Phan Phương Oanh

Phan Phương Oanh được đánh giá cao về học vấn, ngoại hình nổi bật. Mới đây, cô đăng quang Miss World Vietnam 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong chung kết Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, vượt mặt 46 người đẹp, Phan Phương Oanh giành ngôi vị cao nhất. Kết quả này thuyết phục số đông khán giả bởi tân hoa hậu tài sắc vẹn toàn. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam
Người đẹp tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh Tế Quốc dân, đoạt học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2023-2024 và học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2024-2025. Ảnh: FB Phương Oanh
Trình độ tiếng Anh của Phương Oanh là IELTS 7.5, trình độ tiếng Trung là HSK 3. Ảnh: FB Phương Oanh
Phương Oanh có gương mặt sáng sân khấu, vóc dáng gợi cảm với chiều cao 1m73, số đo ba vòng 83-61-92 cm. Ảnh: FB Phương Oanh
CEO, Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam 2025 cho biết, tân hoa hậu sở hữu vóc dáng đẹp, làn da nổi bật cùng sự trầm tĩnh, chừng mực của một người phụ nữ trưởng thành. Bên cạnh đó, khả năng tiếng Anh tốt giúp cô có lợi thế trong việc kết nối quốc tế. Ảnh: FB Phương Oanh
Từ góc độ chuyên môn, trưởng ban giám khảo Hà Kiều Anh đánh giá Phương Oanh là thí sinh hội tụ đầy đủ tiêu chí về ngoại hình, kỹ năng và phẩm chất. “Phương Oanh sở hữu nét đẹp hài hòa, chiều cao lý tưởng và hình thể chuẩn. Trên sân khấu, cô thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và phong thái chuyên nghiệp khiến ban giám khảo rất hài lòng”, Hà Kiều Anh nhận xét. Ảnh: FB Phương Oanh
Hà Kiều Anh còn nhấn mạnh: "Phương Oanh có trình độ tiếng Anh xuất sắc với IELTS 7.5. Khả năng ứng xử hay và thông minh, đây là yếu tố quan trọng để thuyết phục ban giám khảo”. Ảnh: FB Phương Oanh
Ở vai trò phó trưởng ban giám khảo, Lương Thùy Linh cho biết: “Phương Oanh là một người rất năng lượng, lúc nào cũng tươi cười, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Đó là điểm mà tôi thích nhất ở bạn ấy”. Ảnh: FB Phương Oanh
Hoa hậu Tiểu Vy - thành viên ban giám khảo cho biết: "Phương Oanh là một thí sinh khá toàn diện. Bạn đầu tư và cố gắng trong tất cả các phần thi, mình nhìn thấy rõ sự nỗ lực đó. Trong đêm chung kết, phần thể hiện của Phương Oanh để lại ấn tượng mạnh. Bạn làm quá tốt. Khi đứng trên sân khấu, hào quang của hoa hậu toát ra rất rõ và rất mạnh". Ảnh: FB Phương Oanh
Xem video: "Phan Phương Oanh duyên dáng trong tà áo dài". Nguồn FB Phan Phương Oanh
Bài liên quan

