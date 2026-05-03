4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 3/5/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu.

Thiên Tuấn

Theo báo cáo của Cục CSGT, trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người; giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đường bộ xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 114 người; Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người; Đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho Nhân dân đi lại trong dịp lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trên lĩnh vực đường bộ, Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý hơn 53.900 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 xe ô tô, 13.033 xe mô tô và 1.048 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 1.479 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 7.951 trường hợp vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn (11.411 trường hợp); Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định (13.390 trường hợp); Điều khiển phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép (184 trường hợp); Điều khiển phương tiện quá khổ giới hạn (48 trường hợp); Tự ý cải tạo phương tiện không đúng quy định (11 trường hợp); Chở quá số người quy định (391 trường hợp); Đón, trả khách không đúng nơi quy định (24 trường hợp); Sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện (395 trường hợp)...

Trên các tuyến cao tốc, các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm; lập biên bản 275 trường hợp; tước GPLX 03 trường hợp; trừ điểm GPLX 120 trường hợp; tạm giữ 03 phương tiện và gửi thông báo vi phạm đối với 1.400 trường hợp.

Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 799 trường hợp vi phạm; tạm giữ 03 phương tiện.

Trên lĩnh vực đường sắt, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 366 trường hợp vi phạm; tạm giữ 03 phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân: Đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe; Tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; Không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; Chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng; Chủ động nhường nhịn, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông là góp phần bảo vệ tính mạng của chính mình, gia đình và cộng đồng, cùng xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

94 người thiệt mạng do TNGT trong 4 ngày Tết Dương lịch 2026

Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người. Số người thiệt mạng giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều 4/1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 94 người, bị thương 154 người.

6555444333.jpg
18 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết, 41 người bị thương.

Chiều 1/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 41 người bị thương.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ (32,88%), giảm 23 người chết (56,10%), giảm 2 người bị thương (4,65%). Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông trên xảy ra trên đường bộ.

5 ngày nghỉ lễ, cả nước có 128 người chết do TNGT

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 268 tai nạn giao thông, làm chết 128 người, bị thương 203 người.

Chiều 4/5, Uỷ ban ATGT Quốc gia thông tin về tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
