Tai nạn đường sắt kinh hoàng khiến một phụ nữ bị thương nặng ở Bắc Ninh

Tại Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một phụ nữ bị thương nặng, gãy xương chậu do thiếu quan sát khi đi qua đường sắt.

Trường Hân t/h

Ngày 25/9, thông tin từ Trang Facebook Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào 6h14' cùng ngày, tại lối đi tự mở giao cắt giữa Km 58+700 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng với đường đi từ Quốc lộ 1A vào thôn Phi Mô (thuộc thôn Đại Phú 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Clip vụ tai nạn Đường sắt tại Bắc Ninh. Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, tàu hàng số hiệu D14E-2011 do anh Nguyễn Thái H. (sinh năm 1974, trú tại thôn Lã Côi, xã Phù Đổng, Hà Nội) điều khiển, chạy hướng Hà Nội – Đồng Đăng, đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 98M1-023.15 do bà Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1971, trú tại thôn Phi Mô, xã Lạng Giang, Bắc Ninh) điều khiển, di chuyển từ thôn Phi Mô ra Quốc lộ 1A.

Hậu quả, bà Th. bị thương gãy xương chậu, được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1. Xe mô tô bị hư hỏng nhẹ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cả lái tàu và người điều khiển xe máy đều không sử dụng rượu bia hay chất ma túy.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe máy không quan sát và không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao cắt cùng mức với đường sắt.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra khuyến cáo: Hiện nay, trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng có 15 chuyến tàu liên vận chạy qua mỗi ngày với tốc độ cao và mật độ dày đặc. Vì vậy, mọi người dân khi đi qua các đường ngang dân sinh, đặc biệt là lối đi tự mở, cần hết sức cảnh giác, quan sát kỹ, giảm tốc độ và tuân thủ quy định an toàn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

