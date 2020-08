Voọc ngũ sắc Sơn Trà đẹp khó cưỡng qua ống kính phó nháy Singapore

Những chú voọc ngũ sắc lấp ló sau một tán cây ở bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Bàn đảo này là nơi sở hữu quần thể voọc ngũ sắc lớn nhất Việt Nam, với số lượng ước tính khoảng 1.300 cá thể. Ảnh: Sheau Torng Lim / Flickr. Một khung cảnh tuyệt đẹp của đàn voọc giữa sắc hoa rừng. Voọc ngũ sắc còn được gọi là voọc chà vá chân đỏ, voọc chà vá chân nâu, là một trong những loài lỉnh trưởng đẹp nhất thế giới. Chúng được gọi là voọc ngũ sắc do có màu sắc khá rực rỡ, với mặt màu vàng tươi, ống chân và viền cổ hung đỏ, cổ và cánh tay trắng, bụng xám, đùi và ngực đen... Loài linh trưởng này sinh sống chủ yếu ở khu vực Bắc Trường Sơn của Việt Nam (địa bàn gồm từ Nghệ An xuống Kontum), và một số ít ở Lào. Hiện tại, voọc ngũ sắc được bảo vệ nghiêm ngặt và sinh trưởng khá tốt ở bán đảo Sơn Trà, được coi là báu vật của thành phố Đà Nẵng. Không khó để bắt gặp loài voọc tuyệt đẹp này tại một số khu vực của Sơn Trà, và chúng đã trở thành "người mẫu" ưa thích của các nhiếp ảnh gia. "Chân dung" cận cảnh của một chú voọc. Một số hình ảnh khác về voọc ngũ sắc Đà Nẵng do nhiếp ảnh gia Sheau Torng Lim ghi nhận. Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.

Những chú voọc ngũ sắc lấp ló sau một tán cây ở bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Bàn đảo này là nơi sở hữu quần thể voọc ngũ sắc lớn nhất Việt Nam, với số lượng ước tính khoảng 1.300 cá thể. Ảnh: Sheau Torng Lim / Flickr. Một khung cảnh tuyệt đẹp của đàn voọc giữa sắc hoa rừng. Voọc ngũ sắc còn được gọi là voọc chà vá chân đỏ, voọc chà vá chân nâu, là một trong những loài lỉnh trưởng đẹp nhất thế giới. Chúng được gọi là voọc ngũ sắc do có màu sắc khá rực rỡ, với mặt màu vàng tươi, ống chân và viền cổ hung đỏ, cổ và cánh tay trắng, bụng xám, đùi và ngực đen... Loài linh trưởng này sinh sống chủ yếu ở khu vực Bắc Trường Sơn của Việt Nam (địa bàn gồm từ Nghệ An xuống Kontum), và một số ít ở Lào. Hiện tại, voọc ngũ sắc được bảo vệ nghiêm ngặt và sinh trưởng khá tốt ở bán đảo Sơn Trà, được coi là báu vật của thành phố Đà Nẵng. Không khó để bắt gặp loài voọc tuyệt đẹp này tại một số khu vực của Sơn Trà, và chúng đã trở thành "người mẫu" ưa thích của các nhiếp ảnh gia. "Chân dung" cận cảnh của một chú voọc. Một số hình ảnh khác về voọc ngũ sắc Đà Nẵng do nhiếp ảnh gia Sheau Torng Lim ghi nhận. Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.