Sửng sốt vẻ ma mị của núi Lảo Thẩn cao 2860m

Lảo Thẩn được ưu ái gọi bằng cái tên “nóc nhà Y Tý” bởi độ cao 2.860m so với mặt nước biển thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xã, tỉnh Lào Cai. Người Mông gọi ngọn núi Lảo Thẩn là Hâu Pông San. Ngoài ra, đỉnh núi nhọn hoắt sừng sững này còn được gọi với cái tên Nhìu Cô San bố, phân biệt với đỉnh Nhìu Cô San mẹ ở hướng đối diện. Hành trình chinh phục Lẩu Thẩn bắt đầu từ Y Tý đi xe máy lên chân núi Lảo Thẩn khoảng10km. Đoạn đường này khá khó đi bởi đường xấu và đặc biệt là khá dốc. Từ chân núi Lảo Thẩn lên đỉnh có độ dài khoảng 16km cả đi lẫn về. Do không có cáp treo nên bắt buộc phải đi bộ. Tuy hiểm trở như những ngọn núi khác, nhưng đường lên Lảo Thẩn không dễ dàng bởi phải băng qua địa hình đồi trọc, rừng thưa, với nhiều cây gai, bụi rậm. Đặc biệt, trên đường đi còn phải băng qua suối; băng qua những mỏm đá cheo leo, những tràng cỏ cao ngang đầu người hay những thân cây to như cả ngôi nhà đổ ngang ra đường. Cảnh quan trên đường luôn tục thay đổi, từ đồi núi trọc như tàn tích của một vụ cháy hàng chục năm trước, đến những khu rừng thưa, bãi cây bụi, trải rộng khiến Lảo Thẩn toát chìm trong gam màu đầy ma mị, trơ trọi. Càng lên cao đường càng khó đi, bởi phía gần đỉnh, đường rất dốc. Đặc biệt, cùng với dốc, đoạn đường này rất nhiều gió gây cảm giác thấm mệt sau quãng dài mướt mải băng rừng, vượt núi.





Tuy nhiên, lên tới đỉnh cao, mọi cảm giác mệt mỏi sẽ tiêu tan ngay bởi vẻ đẹp của Lảo Thần. Đó là sự hòa quyện trọn vẹn của sự hoang sơ, hùng vĩ và sự mộng ảo, ma mị.



Tại độ cao 2.862m, từng tầng mây khép kín, xếp dày đặc lên nhau phủ tạo nên một bức tranh vừa đẹp, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.



Khi ánh mặt trời lặn, màn đêm buông xuống thật nhanh, cả bầu trời đầy sao sáng rực rỡ hiện lên giữa một biển mây phản chiếu ánh vàng lung linh càng tạo ra vẻ đẹp ma mị, cô liêu cho Lảo Thẩn.

