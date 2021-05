Đời cô đơn của bóng hồng từng “vụng trộm” với Lý Tiểu Long

Nói về những người phụ nữ trong đời Lý Tiểu Long, người ta thường nhắc tới Linda - vợ chính thức và Đinh Bội – người tình bên cạnh lúc ông mất, ít ra biết rằng, có một người phụ nữ từng được xem là tri kỉ của huyền thoại họ Lý. Đó là Miêu Khả Tú. Miêu Khả Tú sinh năm 1952. Cùng là đồng hương lập nghiệp trên đất khách nên Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long gắn bó với nhau hơn so với những đồng nghiệp khác. Miêu Khả Tú là người đóng chung tất cả 3 phim quay tại Hong Kong của Lý Tiểu Long và là người duy nhất có nụ hôn màn ảnh với Lý Tiểu Long. Chính vì thế giữa hai người xuất hiện nhiều tin đồn tình cảm, nhưng bà chỉ úp mở: Tính cách tôi mạnh mẽ, không cần giải thích với ai. Nếu phủ nhận, người khác lại cho rằng, hai năm rõ mười còn chối. Vì vậy, tôi nhất thiết không cần nói. Mọi người cứ việc hiểu thế nào thì hiểu. Tuy nhiên, mới đây, ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên không còn úp mở mà thẳng thắn thừa nhận mối tình vụng trộm với tài tử họ Lý: Tôi biết cuộc sống của tôi đã được định sẵn không thể thoát khỏi chuyện này. Tôi không phủ nhận. Miêu Khả Tú chia sẻ thêm: Tôi nghĩ đó là sự sắp đặt của ông trời. Tôi không cố tình tìm đàn ông có vợ. Tôi từng cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân nhưng không thể. Chúng tôi từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Được biết, khi Lý Tiểu Long đột ngột qua đời, bà thực sự bị sốc, cảm thấy như mất đi một nửa linh hồn, nhiều đêm liền mơ thấy Lý Tiểu Long đứng bên cạnh giường nhìn mình. Thậm chí, khi đứng trước linh cữu của người tình, bà vẫn nghĩ đó không phải sự thật. “Khi tôi vuốt mặt anh qua tấm kính, thấy anh không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc đó, tôi mới hiểu anh ra đi rồi”, Miêu Khả Tú nói. Sau này Miêu Khả Tú còn hẹn hò với vài tài tử nhưng không đi đến đâu. Bà chuyển sang Canada sống và ở tuổi ngoài 65 bà vẫn lẻ bóng. Nhiều người nhận định, Miêu Khả Tú chọn sống đời độc thân vì mối tình day dứt với Lý Tiểu Long. Miêu Khả Tú cho biết bà thường nhận được câu hỏi có phải ở vậy vì Lý Tiểu Long. Nhưng bà chỉ cười và cho biết: Tôi theo đuổi cuộc sống tự do, không ràng buộc. Bà tiết lộ thêm mỗi lần có dịp đến Seattle (Mỹ), bà thường đến mộ Lý Tiểu Long thăm lại cố nhân. Mời độc giả xem video:Đã tìm thấy 2 đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung ở An Giang. Nguồn: THDT.

Nói về những người phụ nữ trong đời Lý Tiểu Long, người ta thường nhắc tới Linda - vợ chính thức và Đinh Bội – người tình bên cạnh lúc ông mất, ít ra biết rằng, có một người phụ nữ từng được xem là tri kỉ của huyền thoại họ Lý. Đó là Miêu Khả Tú. Miêu Khả Tú sinh năm 1952. Cùng là đồng hương lập nghiệp trên đất khách nên Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long gắn bó với nhau hơn so với những đồng nghiệp khác. Miêu Khả Tú là người đóng chung tất cả 3 phim quay tại Hong Kong của Lý Tiểu Long và là người duy nhất có nụ hôn màn ảnh với Lý Tiểu Long. Chính vì thế giữa hai người xuất hiện nhiều tin đồn tình cảm, nhưng bà chỉ úp mở: Tính cách tôi mạnh mẽ, không cần giải thích với ai. Nếu phủ nhận, người khác lại cho rằng, hai năm rõ mười còn chối. Vì vậy, tôi nhất thiết không cần nói. Mọi người cứ việc hiểu thế nào thì hiểu. Tuy nhiên, mới đây, ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên không còn úp mở mà thẳng thắn thừa nhận mối tình vụng trộm với tài tử họ Lý: Tôi biết cuộc sống của tôi đã được định sẵn không thể thoát khỏi chuyện này. Tôi không phủ nhận. Miêu Khả Tú chia sẻ thêm: Tôi nghĩ đó là sự sắp đặt của ông trời. Tôi không cố tình tìm đàn ông có vợ. Tôi từng cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân nhưng không thể. Chúng tôi từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Được biết, khi Lý Tiểu Long đột ngột qua đời, bà thực sự bị sốc, cảm thấy như mất đi một nửa linh hồn, nhiều đêm liền mơ thấy Lý Tiểu Long đứng bên cạnh giường nhìn mình. Thậm chí, khi đứng trước linh cữu của người tình, bà vẫn nghĩ đó không phải sự thật. "Khi tôi vuốt mặt anh qua tấm kính, thấy anh không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc đó, tôi mới hiểu anh ra đi rồi", Miêu Khả Tú nói. Sau này Miêu Khả Tú còn hẹn hò với vài tài tử nhưng không đi đến đâu. Bà chuyển sang Canada sống và ở tuổi ngoài 65 bà vẫn lẻ bóng. Nhiều người nhận định, Miêu Khả Tú chọn sống đời độc thân vì mối tình day dứt với Lý Tiểu Long. Miêu Khả Tú cho biết bà thường nhận được câu hỏi có phải ở vậy vì Lý Tiểu Long. Nhưng bà chỉ cười và cho biết: Tôi theo đuổi cuộc sống tự do, không ràng buộc. Bà tiết lộ thêm mỗi lần có dịp đến Seattle (Mỹ), bà thường đến mộ Lý Tiểu Long thăm lại cố nhân.