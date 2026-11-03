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Số hóa - Xe

Surface Laptop 13 mới là lựa chọn thay thế tốt nhất cho MacBook Air

Surface Laptop 13 nổi bật với hoạt động yên tĩnh, pin gần 19 giờ và khả năng nâng cấp SSD, là lựa chọn Windows đáng cân nhắc thay cho MacBook Air.

Tuệ Minh

Trong nhiều năm qua, dòng MacBook Air của Apple đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc máy tính xách tay nhỏ gọn dành cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ưu điểm vượt trội nhất của dòng máy này nằm ở thiết kế tản nhiệt thụ động hoàn toàn không dùng quạt, giúp thiết bị hoạt động yên tĩnh tuyệt đối và không phát ra bất kỳ tiếng ồn khó chịu nào.

Thị trường máy tính chạy hệ điều hành Windows từ lâu vẫn thiếu vắng một đối thủ đối đầu trực tiếp đúng nghĩa ở khía cạnh này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Microsoft Surface Laptop 13 thế hệ mới đã mang đến một trải nghiệm tiệm cận nhất với giấc mơ về một chiếc máy tính Windows yên tĩnh hoàn hảo.

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Surface Laptop 13 thế hệ mới sử dụng chip Snapdragon X2 dư thừa sức mạnh cho các tác vụ văn phòng mà không cần đến quạt tản nhiệt.

Sức mạnh của Surface Laptop 13 đến từ bộ vi xử lý Snapdragon X2 thế hệ mới với cấu trúc 6 nhân đạt hiệu suất năng lượng ấn tượng. Nhờ sự tối ưu này, quạt tản nhiệt của máy hầu như luôn ở trạng thái nghỉ trong suốt quá trình xử lý các tác vụ văn phòng và giải trí cơ bản hàng ngày.

Người dùng phải ép chiếc máy làm việc nặng liên tục trong nhiều phút thì quạt mới bắt đầu quay nhẹ và phát ra âm thanh rất nhỏ, điều hiếm khi xảy ra trong thực tế sử dụng thông thường.

Khi xem xét về mặt hiệu năng thuần túy, con chip Snapdragon X2 (mã hiệu X2P-42-100) đáp ứng mượt mà mọi nhu cầu hàng ngày nhưng vẫn có khoảng cách khá xa khi đặt cạnh con chip Apple M5. Sự chênh lệch này thể hiện rõ ở cả tốc độ xử lý của CPU lẫn sức mạnh đồ họa của GPU.

Xét về mặt trang bị và tính năng, hai đại diện đến từ Microsoft và Apple tỏ ra ngang tài ngang sức nhưng mỗi bên lại sở hữu những lợi thế riêng. Surface Laptop 13 ghi điểm nhờ cảm giác gõ phím nhỉnh hơn, tích hợp sẵn cổng kết nối USB-A truyền thống vô cùng tiện lợi cùng màn hình cảm ứng đa điểm linh hoạt.

Ở chiều ngược lại, MacBook Air sở hữu màn hình chống chói tốt hơn và hỗ trợ dải màu rộng P3 chuẩn xác, dù rằng sự khác biệt về màu sắc này rất khó nhận biết đối với các tác vụ thông thường. Một điểm chung đáng tiếc là màn hình của cả hai thiết bị vẫn dừng lại ở tần số quét 60 Hz cơ bản.

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Cả Macbook Air lẫn Surface Laptop 13 mới đều chỉ sử dụng màn hình 60Hz.

Về mặt thiết kế và thời lượng pin, chiếc máy tính của Apple sở hữu phần thân vỏ mỏng nhẹ nhỉnh hơn đôi chút, nhưng sản phẩm của Microsoft lại đáp trả bằng khả năng nâng cấp ổ cứng SSD dễ dàng cùng thời lượng sử dụng vượt trội.

Trong thử nghiệm lướt web qua kết nối Wi-Fi ở độ sáng 150 nit, Surface Laptop 13 có thể hoạt động bền bỉ suốt gần 19 tiếng liên tục, vượt xa đối thủ MacBook Air vốn cạn năng lượng sớm hơn tới gần 3 giờ đồng hồ. Ngay cả khi đẩy độ sáng màn hình lên mức tối đa, chiếc máy tính của Microsoft vẫn duy trì thời gian hoạt động ấn tượng khoảng 10,5 tiếng, trong khi đại diện nhà Apple dừng bước khi chưa đạt mốc 7 tiếng.

Tổng kết lại, Microsoft Surface Laptop 13 thế hệ mới là một sự thay thế đầy thuyết phục cho MacBook Air đối với những người yêu thích hệ điều hành Windows. Điều này càng trở nên hấp dẫn hơn khi mức giá khởi điểm của cả hai dòng máy gần như tương đương nhau, mang đến một lựa chọn vô cùng chất lượng cho người dùng công nghệ hiện đại.

Video: Thế hệ thiết bị Surface mới với sức mạnh đột phá của chip Snapdragon X2.
Windows Central/Unix Tab
#Máy tính xách tay #Laptop #Microsoft #Surface Laptop 13 #MacBook Air

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