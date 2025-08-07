Hà Nội

"Sửng sốt" quả đu đủ được trả 100 triệu, chủ nhân chưa muốn bán

Kinh doanh

"Sửng sốt" quả đu đủ được trả 100 triệu, chủ nhân chưa muốn bán

Dù có người trả tới 100 triệu cho 7 trái đu đủ lạ nhưng chủ nhân vẫn phân vân không biết nên bán hay không.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung video ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ ngạc nhiên khi bổ quả đu đủ thì phát hiện bên trong ruột có nhiều lõi màu trắng, trông rất kỳ lạ. Ảnh: TikTok @thu.duong8330
Người này cho biết năm nay 46 tuổi nhưng lần đầu tiên thấy hiện tượng như vậy. Người phụ nữ này còn hài hước ví các lõi trắng giống như “một ổ trứng” nằm gọn bên trong quả đu đủ. Ảnh: TikTok @thu.duong8330
Khi gỡ ra, cô đếm được 7 lõi màu trắng từ quả đu đủ nhưng vẫn không rõ hiện tượng này là gì. Ảnh: Thư Dương
Bổ tiếp quả đu đủ thứ hai đã mua, chủ nhân cũng gặp hiện tượng tương tự nhưng bên trong một lõi màu trắng to. Ảnh: Thư Dương
Trước hiện tượng lạ này, người phụ nữ cho biết, có người nói rằng đây chính là hiện tượng hiếm và hỏi mua 7 quả này giá 100 triệu nhưng cô vẫn phân vân không biết nên bán hay không. Ảnh: Thư Dương
Trước đó, tại một số nơi ở Việt Nam và thế giới, người dân cũng từng chia sẻ hình ảnh những quả đu đủ có lõi trắng tương tự. Ảnh: Thư Dương
Tuy nhiên, giới chuyên môn khẳng định, đây chỉ là một dạng phát triển bất thường của phôi mầm, không gây hại cho sức khỏe và không sinh ra độc tố như nhiều người lầm tưởng. Ảnh: Thư Dương
Cách đây vài năm, cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt" trước cây đu đủ đực cho quả như "con đàn cháu đống". Ảnh: @huyenxuka64
Đáng chú ý, trong đoạn clip, chủ nhân định giá cây đu đủ kỳ lạ này tới 7 tỷ khi được hỏi mua. Ảnh: @huyenxuka64
Một cây đu đủ ra quả như "con đàn cháu đống" khác từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: Facebook
