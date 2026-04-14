Thị trường Vũng Tàu đón nguồn cung căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài từ SunGroup

Nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam đã kiến tạo dòng căn hộ Beacon “3 trong 1”: vừa là không gian sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa khai thác dòng tiền bền vững từ nguồn khách du lịch khổng lồ đến với Vũng Tàu, vừa là “mỏ neo” tích sản an toàn theo đà phát triển và hội nhập quốc tế của đô thị biển.

Beacon Tower – Kiệt tác căn hộ định vị chuẩn sống mới bên biển Bãi Sau

Tọa lạc trên trục đường huyết mạch 3/2, Beacon Tower nắm giữ vị trí đắc địa bậc nhất Blanca City, được ví như “mặt tiền danh giá” của quần thể đô thị quy mô 96ha, kết nối trực tiếp với mạng lưới hạ tầng đô thị hiện hữu, mở ra khả năng tiếp cận “siêu tốc” tới các tuyến cao tốc trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, sân bay quốc tế Long Thành và lõi trung tâm TP.HCM.

Sun Property chính thức giới thiệu Beacon Tower – Tổ hợp căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại Vũng Tàu.

Ngay nội khu, dưới chân các tháp căn hộ Beacon là trục thương mại - giải trí, kéo dài từ dãy nhà phố Casa nhộn nhịp đến công viên nước Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure quy mô 15ha, trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất khu vực, biển Bãi Sau, chuỗi công viên chủ đề, khách sạn 5 sao,… luôn tấp nập cả ngày lẫn đêm.

Đặc biệt, nhờ thế đất “tựa phố hướng hải” hiếm có, chủ nhân mỗi căn hộ Beacon đều sở hữu “khối tài sản vô hình” là những góc ban công “triệu đô”, lãng mạn bậc nhất Vũng Tàu, đón trọn ánh dương lung linh của Bãi Sau, Bãi Trước đến ánh sáng phồn hoa của đô thị biển.

Lấy cảm hứng từ hình tượng ngọn hải đăng cổ xưa nhất xứ Đông Dương, tiếp nối mạch nguồn của một vùng thương cảng phồn thịnh, Sun Property kỳ vọng “phác họa” Beacon Tower như một biểu tượng dẫn lối, giao thoa giữa giá trị lịch sử và hơi thở đô thị biển hiện đại.

Các tháp căn hộ nắm giữ vị trí đắc địa tại Blanca City, kết nối trực tiếp mạng lưới giao thông trọng điểm.

Để xứng tầm với vị trí và ý nghĩa biểu tượng, Beacon Tower được đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới từ Aedas, Ong&Ong,… chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế nội – ngoại thất. Không gian sống được nâng tầm với chiều cao trần lên tới 3,6m, đi cùng tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất liền tường hiện đại, đề cao tính cá nhân hóa, cho phép chủ sở hữu dễ dàng đưa vào khai thác lưu trú hoặc an cư nghỉ dưỡng ngay khi nhận nhà.

So với các phân khu đã mở bán trước đó, Beacon Tower mang đến danh mục sản phẩm đa dạng vượt trội: dòng căn hộ studio, các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ và đặc biệt là bộ sưu tập giới hạn các căn Duplex “giữa tầng không” - dòng sản phẩm mang tính biểu tượng dành cho những chủ nhân tinh hoa tìm kiếm dấu ấn riêng.

Ngoài “bộ sưu tập” bất động sản, Sun Property cũng gây ấn tượng mạnh khi dành cho cư dân Beacon đặc quyền tiện ích riêng hiếm có. Ngay trong các tòa nhà, là một “resort” thu nhỏ giữa đô thị biển: khối đế thương mại sôi động, hồ bơi chuẩn Olympic 50m, hồ bơi trẻ em, bồn sục jacuzzi, lounge thư giãn, quầy bar bên hồ, cùng sân thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, vườn trên cao và đài ngắm cảnh… Đáng chú ý, phân khu Beacon còn được quy hoạch tới 3 tầng hầm để xe, đảm bảo sự tiện nghi trong trải nghiệm sống hàng ngày của cư dân.

Hiện hữu giữa không gian sống bên biển, Beacon Tower kiến tạo và định nghĩa một chuẩn sống mới, nơi biển không còn chỉ là điểm đến cho những chuyến vui chơi, nghỉ dưỡng, mà có thể trở thành không gian an cư lý tưởng.

Cơ hội hiếm có sở hữu tài sản mang tính truyền đời

Nếu vị trí, thiết kế và hệ tiện ích tạo nên giá trị sống khác biệt, thì pháp lý chính là “bệ đỡ” quyết định giá trị bền vững của một tài sản.

Tại thị trường Việt Nam, căn hộ ven biển sở hữu lâu dài được xem là “siêu khan hiếm”, dòng tài sản thực được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ có pháp lý lâu dài đầu tiên trên trục phát triển du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, không chỉ bảo chứng cho sự minh bạch mà còn tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường.

Hệ sinh thái giải trí sầm uất, kết nối trực tiếp công viên nước Sun World quy mô 15ha.

Đặc biệt, sau khi hạ tầng được đẩy mạnh và trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc siêu đô thị TP.HCM, Vũng Tàu đang được định hướng trở thành trung tâm biển - dịch vụ - logistics của vùng Đông Nam Bộ, với trục phát triển liên hoàn từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, ôm trọn vịnh Gành Rái và kết nối trực tiếp với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Cùng với đó, các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành… sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng khả năng tiếp cận của dòng khách trong nước và quốc tế, gia tăng sức hút cho toàn khu vực.

Nhờ vậy, bên cạnh nguồn khách du lịch khổng lồ, Vũng Tàu còn trở thành điểm đến của lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi dịch vụ logistics. Đây là nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày, tiêu chuẩn cao, sẵn sàng chi trả, tạo nên nguồn cầu bền vững cho thị trường cho thuê.

Sở hữu sổ hồng trao tay, các chủ nhân Beacon sẽ nắm trong tay “cỗ máy sinh lời” đều đặn mỗi ngày qua việc kinh doanh, cho thuê lưu trú. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, nguồn cầu không ngừng gia tăng, sự hội tụ của vị trí hiếm có, pháp lý sở hữu lâu dài đã định vị Beacon Tower như của hiếm của thị trường bất động sản Vũng Tàu giai đoạn hiện nay.

Sự kiện giới thiệu Beacon Tower – “Sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ” dự kiến diễn ra vào ngày 25/04/2026 tại TP.HCM. Trước thềm sự kiện, chủ đầu tư đã công bố loạt chính sách ưu đãi dành cho những khách hàng đầu tiên, gồm chiết khấu 3% Early Bird, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng, phương án thanh toán 70% nhận nhà cùng tiến độ giãn tới 48 tháng, góp phần tối ưu dòng tiền và gia tăng cơ hội sở hữu cho người mua.