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Số hóa - Xe

Subaru Việt Nam mạnh tay giảm giá loạt ôtô, cao nhất tới 360 triệu đồng

Subaru Việt Nam đang mạnh tay tăng ưu đãi cho nhiều mẫu xe trong tháng 9/2026 này, trong đó Forester VIN 2024 được hỗ trợ cao nhất lên tới 360 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm mẫu xe Subaru Crosstrek tại Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 1/9 đến 30/9/2026, Subaru Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe, bao gồm: Crosstrek, Forester, Outback, BRZ và WRX. Trong đó, nhóm xe sản xuất năm 2024 và 2025 đang nhận được mức hỗ trợ đáng kể hơn so với chương trình trước.

Trong tháng 9, khách mua Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid 2024 được ưu đãi tối đa 329 triệu đồng, cao hơn 71 triệu đồng so với mức hỗ trợ 258 triệu đồng được áp dụng trong tháng trước. Với giá niêm yết 1,268 tỷ đồng, mức giá sau ưu đãi của phiên bản hybrid còn 939 triệu đồng.

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Subaru tăng ưu đãi tháng 9/2026, Crosstrek được hỗ trợ gần 330 triệu đồng.

Đối với Crosstrek 2.0 i-S EyeSight sử dụng động cơ xăng, mức ưu đãi tối đa đạt 289 triệu đồng, tăng 71 triệu đồng so với mức 218 triệu đồng của tháng 8. Giá niêm yết của xe là 1,098 tỷ đồng, trong khi giá sau ưu đãi còn 809 triệu đồng.

Theo mức giá được công bố, đây là mức giá sau ưu đãi thấp nhất của Crosstrek kể từ khi mẫu SUV cỡ B này được giới thiệu tại Việt Nam. Không chỉ các xe sản xuất năm 2024, Crosstrek VIN 2025 cũng được Subaru điều chỉnh mức ưu đãi trong tháng này. Cụ thể, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid VIN 2025 được hỗ trợ tối đa 269 triệu đồng. Giá xe sau ưu đãi giảm từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 999 triệu đồng.

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Forester 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 được ưu đãi 360 triệu đồng, đưa giá xe sau ưu đãi xuống còn 839 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight sử dụng động cơ xăng được ưu đãi tối đa 209 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá xe còn 889 triệu đồng, thấp hơn 90 triệu đồng so với mức giá sau ưu đãi của tháng trước.

Bên cạnh Crosstrek, Subaru cũng đưa ra chính sách hỗ trợ đáng chú ý đối với Forester sản xuất năm 2024. Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 được ưu đãi 360 triệu đồng, đưa giá xe sau ưu đãi xuống còn 839 triệu đồng. Đối với Forester 2.5 i-L EyeSight và Forester 2.5 i-S EyeSight, khách hàng mua xe trong thời gian áp dụng chương trình được tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí.

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Subaru Outback 2.5 i-T EyeSight 2025 được hỗ trợ 144 triệu đồng trong tháng 9.

Subaru Outback 2.5 i-T EyeSight đời 2025 được hỗ trợ 144 triệu đồng trong tháng 9. Khách hàng mua mẫu xe này đồng thời được tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí. Trong khi đó, hai mẫu xe hiệu suất cao BRZ và WRX cũng được áp dụng ưu đãi trong tháng này. BRZ 2.4 AT EyeSight VIN 2026 được hỗ trợ 10 triệu đồng, còn WRX 2.4 CVT tS EyeSight VIN 2026 nhận mức hỗ trợ 20 triệu đồng.

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