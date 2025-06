Sữa Hiup 27 từng được quảng cáo "vống", lừa người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn số 832 đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP HCM; Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả trên thị trường.

Đồng thời, phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây sữa giả của Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất 84 loại sữa bột và hơn 26.000 lon sữa.

Một trong số 12 loại sữa dạng bột đã xác định là hàng giả (giả chất lượng)/ ẢnhVietnamnet

Hiện, cơ quan công an xác định 12 loại sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính đạt dưới 70% so với công bố, còn gọi là hàng giả. 72 sản phẩm còn lại đang được làm rõ.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood, cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm giả, kém chất lượng.

Trong 12 sản phẩm sữa bột giả được phát hiện có nhiều sản phẩm cho trẻ nhỏ; trẻ nhẹ cân, thiếu tháng; người bệnh cần chế độ ăn đặc biệt; người mắc bệnh thận, tiểu đường; phụ nữ mang thai, người muốn tăng cân…

Đồng thời Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị nêu trên tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn số 2021/BYT- ATTP ngày 08/4/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và công văn số 790/ATTP-SP ngày 19/4/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm giả kém chất lượng.