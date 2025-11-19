Hà Nội

Sự thật thú vị về nhà tắm công cộng của người La Mã cổ đại

Kho tri thức

Sự thật thú vị về nhà tắm công cộng của người La Mã cổ đại

Nhà tắm công cộng của La Mã cổ đại không chỉ là nơi vệ sinh cơ thể mà còn là trung tâm xã hội, khoa học và văn hóa đặc trưng của nền văn minh này.

Không chỉ là nơi tắm rửa mà còn là nơi tụ họp. Người La Mã đến đây để bàn công việc, giao lưu và giải trí. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống sưởi dưới sàn tiên tiến gọi là hypocaust.Hypocaust giúp nước và phòng tắm luôn ấm, là một công nghệ vượt xa thời đại. Ảnh: Pinterest.
Gồm nhiều phòng với nhiệt độ khác nhau. Nhà tắm được chia thành các khu vực như frigidarium, tepidarium và caldarium với nhiệt độ khác nhau, phục vụ nhu cầu thư giãn đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng như các tổ hợp kiến trúc lớn. Nhiều nhà tắm có thư viện, phòng tập thể thao và vườn cảnh. Ảnh: Pinterest.
Nguồn nước được dẫn qua hệ thống máng dẫn. Những đường dẫn nước đồ sộ đưa nước sạch vào nhà tắm liên tục . Ảnh: Pinterest.
Giá vào cửa rẻ hoặc miễn phí. Chính quyền của đế chế La Mã khuyến khích mọi người sử dụng nhà tắm để bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Nhiều nhà tắm được trang trí lộng lẫy. Khảm đá, tượng và cột trụ khiến một số nhà tắm trông như cung điện. Ảnh: Pinterest.
Tàn tích của chúng vẫn còn tại Rome và nhiều nơi khác. Nhà tắm Caracalla hay nhà tắm Diocletian là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của xã hội La Mã. Ảnh: Pinterest.
