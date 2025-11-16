Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện ngôi nhà La Mã 2.000 năm tuổi hé lộ bí ẩn khảo cổ

Kho tri thức

Phát hiện ngôi nhà La Mã 2.000 năm tuổi hé lộ bí ẩn khảo cổ

Ngôi nhà La Mã 2.000 năm tuổi vừa được phát hiện tại Địa Trung Hải khiến giới khảo cổ kinh ngạc, mở ra nhiều manh mối mới về đời sống và kiến trúc cổ đại.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong quá trình khai quật ở Malta, một quốc gia nằm ở Biển Địa Trung Hải, các chuyên gia đến từ trường Đại học Nam Florida bất ngờ khai quật tàn tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Trong quá trình khai quật ở Malta, một quốc gia nằm ở Biển Địa Trung Hải, các chuyên gia đến từ trường Đại học Nam Florida bất ngờ khai quật tàn tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Đó là tàn tích của một ngôi nhà La Mã, ước tính có niên đại cách đây 2.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Đó là tàn tích của một ngôi nhà La Mã, ước tính có niên đại cách đây 2.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Ngôi nhà cổ này được xây dựng khi mà người La Mã chiếm đóng được vùng lãnh thổ Malta ở Địa Trung Hải. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Ngôi nhà cổ này được xây dựng khi mà người La Mã chiếm đóng được vùng lãnh thổ Malta ở Địa Trung Hải. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Công trình có một hệ thống nội thất tinh xảo được trang trí bằng gạch lát sàn đất nung, thạch cao có họa tiết và một hệ thống xử lý chất thải cổ xưa chứa đầy đồ gốm vỡ, bình thủy tinh, xương động vật và than củi. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Công trình có một hệ thống nội thất tinh xảo được trang trí bằng gạch lát sàn đất nung, thạch cao có họa tiết và một hệ thống xử lý chất thải cổ xưa chứa đầy đồ gốm vỡ, bình thủy tinh, xương động vật và than củi. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Bằng cách nghiên cứu những thứ này, chúng ta sẽ hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của những người sống trong ngôi nhà đó. Thật đáng ngạc nhiên khi bạn có thể hiểu thêm về con người cổ xưa qua rác thải của họ. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Bằng cách nghiên cứu những thứ này, chúng ta sẽ hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của những người sống trong ngôi nhà đó. Thật đáng ngạc nhiên khi bạn có thể hiểu thêm về con người cổ xưa qua rác thải của họ. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Còn theo Giáo sư Davide Tanasi, ngôi nhà này từng được người La Mã cổ xưa sử dụng làm nơi đóng quân và giao thương hàng hải. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Còn theo Giáo sư Davide Tanasi, ngôi nhà này từng được người La Mã cổ xưa sử dụng làm nơi đóng quân và giao thương hàng hải. Ảnh: @Đại học Nam Florida.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Ngôi nhà #La Mã #Địa Trung Hải #công trình #kiến trúc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT