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Kho tri thức

Sự thật thú vị ít người biết về loài cây cho quả đặc trưng mùa thu Việt Nam

Những quả hồng rực rỡ treo trên cành trơ lá khiến cây hồng trở thành biểu tượng đặc biệt của mùa thu ở các quốc gia phương Đông.

Thanh Bình (tổng hợp)

Cây hồng (Diospyros kaki) thuộc họ Thị (Ebenaceae), là một loài cây ăn quả có nguồn gốc tự nhiên trải dài từ Assam (Ấn Độ) đến miền trung và nam Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Ngày nay, cây được trồng rộng rãi ở nhiều vùng ôn đới và cận nhiệt đới, đặc biệt tại Đông Á.

Ảnh: decodujardin

Hồng là cây gỗ nhỏ hoặc cây bụi lớn, có thể sống nhiều năm. Lá thường hình bầu dục, xanh đậm vào mùa sinh trưởng rồi chuyển màu trước khi rụng. Đến mùa quả chín, những trái hồng tròn hoặc hơi thuôn nổi bật trên nền cành lá thưa thớt, tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng của mùa thu.

Điều đặc biệt nhất ở quả hồng là cảm giác “chát” mà nhiều người từng trải nghiệm. Một số giống hồng chứa hàm lượng tannin hòa tan cao khi còn xanh. Chính những hợp chất này tạo ra cảm giác se và khô miệng. Khi quả chín, tannin được chuyển hóa hoặc trở nên ít cảm nhận hơn, khiến thịt quả mềm và ngọt

Ảnh: datviettour.com

Quả hồng có thể được chia thành những nhóm giống ăn giòn, ít chát và những giống cần chín mềm mới ngon. Không chỉ ăn tươi, hồng còn được phơi hoặc sấy khô. Trong quá trình này, nước dần bay hơi, đường và hương vị được cô đặc, tạo nên lớp thịt dẻo ngọt đặc trưng. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam, hồng khô từ lâu đã trở thành một sản phẩm truyền thống gắn với mùa thu và mùa đông.

Ảnh: reia

Ở Việt Nam, cây hồng đặc biệt thích hợp với những vùng có mùa đông tương đối lạnh. Một số địa phương ở Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc đã hình thành nghề trồng và chế biến hồng lâu đời, trong đó kỹ thuật hồng treo gió tạo ra những quả hồng dẻo, ngọt và có lớp đường kết tinh bên ngoài.

Có lẽ vẻ đẹp của cây hồng nằm ở sự tương phản: mùa hè là tán lá xanh mát, còn khi thu sang, những quả màu cam lại nổi bật giữa những cành cây ngày càng trơ trụi. Một loài cây quen thuộc vì thế vừa là cây ăn quả, vừa trở thành hình ảnh gợi nhớ về mùa thu trong văn hóa Đông Á.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Cây hồng #Quả hồng #Hồng khô #Vùng trồng hồng Việt Nam #Mùa thu

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