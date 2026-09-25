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Kho tri thức

Cực quang phủ kín bầu trời ở độ cao 11.000 mét

Những dải sáng xanh tím kéo dài giữa bầu trời đầy sao đã được một phi công ghi lại trong chuyến bay từ Canada tới Anh.

Hà Vy

Ở độ cao khoảng 11.000 mét, phi công Matt Melnyk đã có một trong những góc nhìn đẹp nhất về cực quang phương Bắc. Bên ngoài chiếc Boeing 787 Dreamliner, những dải sáng xanh lục pha tím trải dài trên nền trời, có lúc kéo thành những vòng cung lớn ngay trước mắt.

Melnyk ghi lại cảnh tượng này ngày 22/9, trong chuyến bay từ Calgary, Canada tới London, Anh. Khi máy bay đi qua phía bắc Manitoba và vịnh Hudson, cực quang xuất hiện và kéo dài khoảng 3 giờ.

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Những dải cực quang xanh tím nhìn từ độ cao khoảng 11.000 mét ngày 22/9. Ảnh: Matt Melnyk.

“Thật tuyệt khi cuối cùng lại được nhìn thấy chúng”, Melnyk chia sẻ với Space.com.

Chỉ hơn một tuần trước đó, vào ngày 14/9, anh cũng bắt gặp cực quang trên gần như cùng hành trình. Những bức ảnh chụp từ buồng lái cho thấy các dải sáng xanh và tím nối tiếp nhau trên bầu trời, nổi bật giữa hàng nghìn ngôi sao.

Ở độ cao này, máy bay đã vượt lên trên phần lớn mây trong khí quyển. Nhờ vậy, tầm nhìn ít bị che khuất hơn so với khi quan sát từ mặt đất.

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Cực quang kéo dài thành những vòng cung lớn trên bầu trời. Ảnh: Matt Melnyk.

Cực quang được tạo ra từ những hạt mang điện do Mặt Trời giải phóng. Khi đến gần Trái Đất, các hạt này chịu tác động của từ trường và được dẫn về khu vực gần hai cực. Tại đây, chúng va chạm với các khí trong tầng cao khí quyển và tạo ra ánh sáng.

Màu xanh lục thường thấy trong cực quang chủ yếu đến từ oxy. Trong những điều kiện khác, bầu trời có thể xuất hiện thêm sắc đỏ, xanh lam hoặc tím.

Hai màn cực quang Melnyk bắt gặp trong tháng 9 cũng xuất hiện đúng lúc mùa quan sát hiện tượng này ở Bắc bán cầu bắt đầu trở nên thuận lợi hơn.

Mặt Trời vừa đi qua giai đoạn hoạt động mạnh nhất trong chu kỳ khoảng 11 năm và đang bước vào thời kỳ suy giảm. Tuy nhiên, đây vẫn có thể là quãng thời gian xuất hiện nhiều đợt hoạt động mạnh. Nhà vật lý Mặt Trời Pål Brekke từng cho biết, cực quang thường hoạt động mạnh trong vài năm sau khi Mặt Trời đạt cực đại.

Cuối tháng 9 cũng là thời điểm khá thuận lợi để quan sát cực quang. Vào giai đoạn giao mùa này, hoạt động địa từ của Trái Đất thường tăng lên, tạo điều kiện để những dải sáng xuất hiện rõ và thường xuyên hơn trên bầu trời.

Nguyên nhân liên quan đến hướng của từ trường Trái Đất và từ trường đi cùng gió Mặt Trời. Quanh thời điểm xuân phân và thu phân, cách hai từ trường hướng với nhau có thể giúp năng lượng từ Mặt Trời truyền vào vùng từ trường bao quanh Trái Đất dễ hơn. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Russell-McPherron.

Khi những đêm ở Bắc bán cầu ngày càng dài và Mặt Trời vẫn còn hoạt động mạnh, mùa cực quang năm nay đang bắt đầu với nhiều điều kiện thuận lợi.

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Cực quang được Matt Melnyk ghi lại trong chuyến bay ngày 14/9. Ảnh: Matt Melnyk.
Space
#cực quang #phi công #bầu trời đêm #Canada #Anh #hiện tượng tự nhiên

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