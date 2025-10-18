Hà Nội

Sự thật giật mình về con dao găm bạc La Mã 2.000 tuổi

Kho tri thức

Sự thật giật mình về con dao găm bạc La Mã 2.000 tuổi

Con dao găm bạc La Mã 2.000 năm tuổi tuyệt đẹp được các chiến binh German huyền thoại sử dụng. Việc tìm thấy nó là một khám phá phi thường.

Nico Calman, 19 tuổi, đã tìm thấy vật thể lạ tại một nghĩa trang ở Haltern am See, gần Münster, nước Đức. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Ngay lập tức, Nico Calman cùng gia đình báo cáo sự việc lên Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Kết quả cho thấy, đó là một con dao găm La Mã bằng bạc tuyệt đẹp được trang trí bằng họa tiết cầu kỳ tinh xảo. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Ước tính hiện vật này đã 2.000 năm tuổi, nhưng vẫn đang trong tình trạng rất tốt. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Do nghĩa trang ở Haltern am See, gần Münster, Đức từng là một phần của Đế chế La Mã cổ đại cho nên các nhà khảo cổ học cho rằng, con dao găm này rất có thể đã được các chiến binh German huyền thoại sử dụng. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Người La Mã cổ đại thích mang theo dao găm được chạm khắc tinh xảo vì chúng được coi là biểu tượng của uy quyền. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Vậy nên, một chiến binh German nào đó rất có thể đã bị rơi vũ khí này trong trận chiến. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Việc tìm thấy vũ khí này sẽ cung cấp thêm cho giới khảo cổ Đức kiến ​​thức quý giá, làm sáng tỏ hơn sự hiện diện của người La Mã ở phía đông sông Rhine. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Westphalia-Lippe.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
