Sự thật giật mình về con dao găm bạc La Mã 2.000 tuổi

Con dao găm bạc La Mã 2.000 năm tuổi tuyệt đẹp được các chiến binh German huyền thoại sử dụng. Việc tìm thấy nó là một khám phá phi thường.
DJ Mie - 'búp bê DJ' đình đám của showbiz Việt mới đây đã đốn tim người hâm mộ với loạt ảnh diện trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc.
Nga tung tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công các cơ sở khí đốt của Ukraine trong đêm, mở màn đòn răn đe mới trên mặt trận năng lượng - quốc phòng.
Mẫu tai nghe ANC mới của vivo có thiết kế giống hệt AirPods với chất âm khá và thời lượng pin ấn tượng.
Bên cạnh những vai diễn ấn tượng trên truyền hình, Phương Oanh còn là "tay chơi hàng hiệu" có tiếng trong Vbiz.
Trong tháng 11, 3 con giáp này liên tiếp đón vận may trời ban. Quý nhân phù trợ tận tâm giúp họ lội ngược dòng, gặt hái thành công và tiền tài dư dả.
Bùa hộ mệnh, tượng nhỏ đa hình thù được phát hiện trong quan tài đá vôi khai quật ở Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Koolasuchus là một trong những loài lưỡng cư khổng lồ cuối cùng sống sót sau thời kỳ khủng long, tồn tại ở vùng lạnh giá miền Nam của siêu lục địa Gondwana.
Hãng Fabarm SpA của Ý đã giới thiệu một biến thể mới của mẫu súng shortgun STF/12 được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái.
Cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ các thành phần của bom dẫn đường thế hệ mới UMPB D-30SN, vũ khí được là chủ lực của Nga trên chiến trường trong thời gian tới.
Sau hơn 7 năm hoạt động, Destiny 2 đang trải qua giai đoạn tăm tối nhất khi lượng người chơi giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục.
Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt.
Honda Thái Lan mới đây đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu xe máy Monkey Cherry Edition kết hợp cổ điển và hiện đại, hứa hẹn trải nghiệm lái thú vị.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/10, Sư Tử nếu quá trọng tình nghĩa sẽ dễ bị lợi dụng. Ma Kết là gì cũng thuận lợi, không cần lo lắng nhiều.
Sau chuỗi đêm nhạc tại châu Âu, ca sĩ Lệ Quyên dành thời gian khám phá thủ đô Budapest, Hungary cùng bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai.
Nga kiểm soát Novopavlovka, mở đường áp sát Pokrovsk - cứ điểm chiến lược của Ukraine ở Donetsk. Bước tiến này giúp mở rộng vòng vây và siết chặt vây Pokrovsk
Bàn tay hóa thạch đầu tiên được tìm thấy của người cổ đại Paranthropus boisei đã được các chuyên gia giải mã và gây bất ngờ lớn.
Garuda là sinh vật huyền thoại mang hình dáng nửa người nửa chim, biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và lòng trung thành trong Ấn Độ giáo.
Bước sang tuổi 31, nữ diễn viên Quỳnh Kool vẫn khiến công chúng không khỏi xuýt xoa với nhan sắc ngày càng thăng hạng, rạng rỡ và cuốn hút.
Được biết đến với danh xưng 'bạn gái tin đồn' của ngôi sao bóng đá Kylian Mbappé, nàng mẫu Maria Aguilar nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Xe tăng Leopard 2 (Báo hoa mai) đã biến mất hoàn toàn khỏi chiến trường Ukraine, sau hơn hai năm loại xe tăng này tham chiến. Vậy đâu là lý do?