Dãy núi Rồng của châu Phi đẹp như thế giới trong phim thần thoại

Trải dài qua lãnh thổ Lesotho và Nam Phi, Công viên Maloti-Drakensberg là một trong những Di sản thế giới ngoạn mục nhất châu Phi. Đây không chỉ là vùng núi cao đẹp đến choáng ngợp mà còn là kho lưu giữ lịch sử nhân loại hàng nghìn năm tuổi, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện gần như hoàn hảo.

Ảnh: globalheritagetravel

Tên “Drakensberg” trong tiếng Afrikaans có nghĩa là “Dãy núi Rồng”, một cái tên rất phù hợp với khung cảnh nơi đây. Những vách đá bazan khổng lồ dựng đứng giữa mây mù khiến cả vùng núi trông giống sống lưng của một con rồng khổng lồ nằm ngủ giữa trời Phi châu. Trong khi đó, “Maloti” là tên gọi của người Basotho dành cho dãy núi này từ hàng thế kỷ trước.

Ảnh: Soul Adventures

Điểm đặc biệt nhất của công viên nằm ở địa hình hùng vĩ hiếm thấy. Những đỉnh núi cao hơn 3.000 mét tạo nên các cao nguyên xanh lạnh giá, thác nước đổ từ vách đá dựng đứng và những thung lũng phủ sương gần như quanh năm. Thác Tugela — một trong những thác nước cao nhất thế giới — cũng nằm trong hệ thống Drakensberg. Vào mùa đông, nhiều khu vực còn xuất hiện tuyết phủ, tạo nên khung cảnh rất khác với hình dung quen thuộc về châu Phi nóng bỏng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ đẹp về cảnh quan, Maloti-Drakensberg còn là “bảo tàng tiền sử ngoài trời” khổng lồ. Trong các hang đá và mái đá tự nhiên, người San — cư dân săn bắt hái lượm cổ đại ở miền nam châu Phi — đã để lại hàng chục nghìn bức tranh đá từ hàng trăm tới hàng nghìn năm trước. Các hình vẽ mô tả động vật, điệu nhảy nghi lễ và cuộc sống thường ngày với độ tinh xảo đáng kinh ngạc. Đây được xem là một trong những kho nghệ thuật đá lớn và quan trọng nhất thế giới.

Hệ sinh thái nơi đây cũng vô cùng độc đáo. Do địa hình biệt lập và độ cao lớn, nhiều loài động thực vật ở Maloti-Drakensberg không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác. Những đồng cỏ núi cao, hoa dại vùng lạnh và các loài chim săn mồi quý hiếm khiến khu vực này trở thành thiên đường của giới sinh học và nhiếp ảnh thiên nhiên.

Ngày nay, Maloti-Drakensberg hấp dẫn du khách bằng những cung trekking xuyên núi, các con đường ngoằn ngoèo giữa mây và cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ xưa chưa bị hiện đại hóa chạm tới. Đây là kiểu phong cảnh khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên nguyên sơ và lịch sử hàng nghìn năm của Trái Đất.