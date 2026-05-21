Dãy núi Rồng của châu Phi đẹp như thế giới trong phim thần thoại

Giữa miền nam châu Phi tồn tại một vùng núi hùng vĩ nơi thác nước, vách đá và nghệ thuật tiền sử hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trải dài qua lãnh thổ Lesotho và Nam Phi, Công viên Maloti-Drakensberg là một trong những Di sản thế giới ngoạn mục nhất châu Phi. Đây không chỉ là vùng núi cao đẹp đến choáng ngợp mà còn là kho lưu giữ lịch sử nhân loại hàng nghìn năm tuổi, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện gần như hoàn hảo.

Ảnh: globalheritagetravel

Tên “Drakensberg” trong tiếng Afrikaans có nghĩa là “Dãy núi Rồng”, một cái tên rất phù hợp với khung cảnh nơi đây. Những vách đá bazan khổng lồ dựng đứng giữa mây mù khiến cả vùng núi trông giống sống lưng của một con rồng khổng lồ nằm ngủ giữa trời Phi châu. Trong khi đó, “Maloti” là tên gọi của người Basotho dành cho dãy núi này từ hàng thế kỷ trước.

Ảnh: Soul Adventures

Điểm đặc biệt nhất của công viên nằm ở địa hình hùng vĩ hiếm thấy. Những đỉnh núi cao hơn 3.000 mét tạo nên các cao nguyên xanh lạnh giá, thác nước đổ từ vách đá dựng đứng và những thung lũng phủ sương gần như quanh năm. Thác Tugela — một trong những thác nước cao nhất thế giới — cũng nằm trong hệ thống Drakensberg. Vào mùa đông, nhiều khu vực còn xuất hiện tuyết phủ, tạo nên khung cảnh rất khác với hình dung quen thuộc về châu Phi nóng bỏng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ đẹp về cảnh quan, Maloti-Drakensberg còn là “bảo tàng tiền sử ngoài trời” khổng lồ. Trong các hang đá và mái đá tự nhiên, người San — cư dân săn bắt hái lượm cổ đại ở miền nam châu Phi — đã để lại hàng chục nghìn bức tranh đá từ hàng trăm tới hàng nghìn năm trước. Các hình vẽ mô tả động vật, điệu nhảy nghi lễ và cuộc sống thường ngày với độ tinh xảo đáng kinh ngạc. Đây được xem là một trong những kho nghệ thuật đá lớn và quan trọng nhất thế giới.

Hệ sinh thái nơi đây cũng vô cùng độc đáo. Do địa hình biệt lập và độ cao lớn, nhiều loài động thực vật ở Maloti-Drakensberg không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác. Những đồng cỏ núi cao, hoa dại vùng lạnh và các loài chim săn mồi quý hiếm khiến khu vực này trở thành thiên đường của giới sinh học và nhiếp ảnh thiên nhiên.

Ngày nay, Maloti-Drakensberg hấp dẫn du khách bằng những cung trekking xuyên núi, các con đường ngoằn ngoèo giữa mây và cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ xưa chưa bị hiện đại hóa chạm tới. Đây là kiểu phong cảnh khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên nguyên sơ và lịch sử hàng nghìn năm của Trái Đất.

Kho tri thức

Thành phố cổ đẹp nhất Trung Mỹ nằm cạnh ngọn núi lửa đang phun trào

Được bao quanh bởi núi lửa và những tàn tích cổ kính, Antigua Guatemala hiện ra như một di sản thời thuộc địa bị thời gian bỏ quên.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử cùng kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha gần như nguyên vẹn, Antigua Guatemala là một trong những thành phố cổ đẹp nhất châu Mỹ Latinh. Nằm giữa một thung lũng trên cao nguyên Guatemala, thành phố này được bao quanh bởi những ngọn núi lửa hùng vĩ, trong đó nổi bật nhất là Agua, Fuego và Acatenango — những “người khổng lồ” tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đầy vẻ đe dọa.

Kho tri thức

Tòa thành cổ lưu giữ linh hồn vương triều Cao Ly ở Triều Tiên

Là một trong những Di sản thế giới khó ghé thăm nhất với du khách quốc tế, Kaesong lưu giữ một thế giới cổ xưa nơi dấu vết vương triều Cao Ly vẫn còn hiện diện.

Di tích và địa điểm lịch sử ở Kaesong một trong những di tích lịch sử của CHDCND Triều Tiên được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Kaesong từng là kinh đô của vương triều Goryeo — triều đại đã thống nhất phần lớn bán đảo Triều Tiên và cũng là nguồn gốc của tên gọi “Korea” ngày nay.

Kho tri thức

Di sản thế giới từng là “phòng thí nghiệm cải tạo người nghèo” của châu Âu

Ẩn sau cái tên đầy lý tưởng, “Thuộc địa của lòng nhân từ” thực chất là một thí nghiệm xã hội gây tranh cãi của châu Âu thế kỷ 19.

Thuộc địa của lòng nhân từ (Colonies of Benevolence) là một di sản thế giới đặc biệt trải dài giữa Bỉ và Hà Lan, phản ánh một trong những thí nghiệm xã hội táo bạo nhất châu Âu sau thời kỳ chiến tranh Napoleon. Được thành lập vào đầu thế kỷ 19, hệ thống “thuộc địa” này không nhằm chinh phục lãnh thổ ở hải ngoại mà hướng đến việc “cải tạo người nghèo” ngay trong lòng châu Âu.

