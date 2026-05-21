Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cận cảnh loài nấm biến gỗ mục thành màu xanh ngọc như phép thuật

Ẩn mình trong những khúc gỗ mục ẩm ướt, một loài nấm tí hon tạo nên màu xanh ngọc kỳ lạ như phép thuật giữa rừng sâu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong thế giới nấm vốn đã đầy bí ẩn, nấm ly xanh (Chlorociboria aeruginascens) là một trong những loài gây kinh ngạc nhất nhờ khả năng nhuộm gỗ thành màu xanh lam – xanh ngọc rực rỡ. Người ta thường gọi nó là “nấm ly xanh” hay “nấm chén xanh” vì hình dạng nhỏ như những chiếc ly tí hon mọc trên thân gỗ mục. Tuy nhiên, thứ khiến giới khoa học và nghệ nhân mê mẩn không phải bản thân cây nấm, mà chính là thứ sắc tố kỳ lạ mà nó để lại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài nấm này phát triển chủ yếu trên các cành cây mục trong những khu rừng ẩm ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều vùng ôn đới khác. Tai nấm thường chỉ rộng vài milimét đến khoảng 1 cm, có màu xanh ngọc hoặc xanh lam nhạt như được sơn màu nhân tạo. Nhưng đôi khi người đi rừng không hề thấy nấm đâu, chỉ bắt gặp những mảnh gỗ mục nhuộm xanh rực như khoáng vật quý. Đó là dấu vết của hợp chất đặc biệt mang tên xylindein do nấm tiết ra.

Ảnh: Science Photo Gallery

Xylindein từng khiến con người say mê từ hàng trăm năm trước. Từ thời Phục Hưng ở châu Âu, các nghệ nhân đã sử dụng loại gỗ xanh do Chlorociboria nhuộm màu để làm đồ khảm cao cấp trong kỹ thuật marquetry — nghệ thuật ghép gỗ tạo hoa văn tinh xảo trên nội thất và nhạc cụ. Những mảng gỗ xanh tự nhiên này quý hiếm tới mức được ví như “đá quý của nghề mộc”. Nhiều hiện vật cổ từ thế kỷ 15 vẫn còn giữ màu xanh kỳ lạ đến tận ngày nay.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều đáng kinh ngạc là sắc xanh ấy không dễ phai. Xylindein có độ bền màu rất cao, khiến các nhà khoa học hiện đại quan tâm tới khả năng ứng dụng nó như một chất nhuộm sinh học thân thiện môi trường. Một số nghiên cứu còn xem xét khả năng dùng sắc tố này trong vật liệu điện tử hữu cơ và pin mặt trời sinh học.

Dù vậy, Chlorociboria aeruginascens không phải loại nấm dễ bắt gặp. Nó ưa môi trường rừng già ẩm mát và thường chỉ xuất hiện sau những giai đoạn thời tiết thích hợp. Với nhiều người yêu thiên nhiên, bắt gặp một khúc gỗ xanh ngọc do loài nấm này tạo ra giống như tìm thấy một mảnh phép thuật bị bỏ quên giữa rừng.

Có lẽ đó là lý do nấm ly xanh luôn mang vẻ đẹp nửa thực nửa huyền ảo. Nó khiến người ta có cảm giác rằng thiên nhiên đôi khi vẫn âm thầm tạo nên những màu sắc vượt ngoài trí tưởng tượng của con người.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Nấm ly xanh và màu xanh ngọc #Chất xylindein trong nghệ thuật #Ứng dụng trong công nghiệp sinh học #Nấm và môi trường rừng ẩm #Nghệ thuật marquetry cổ điển

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài gà rừng “ngoài hành tinh” có cổ họng xanh phát sáng ở rừng Amazon

Sở hữu chiếc yếm xanh lam kỳ lạ dưới cổ, loài chim rừng Nam Mỹ này trông như một sinh vật bước ra từ thế giới trong phim Avatar.

Gà guan pipi họng xanh (Pipile cumanensis) là một trong những loài chim rừng kỳ lạ nhất vùng Amazon và lưu vực sông Orinoco ở Nam Mỹ. Thuộc họ Cracidae — nhóm chim có họ hàng xa với gà — chúng sở hữu bộ lông đen ánh xanh phủ toàn thân, điểm xuyết bằng các viền trắng nhỏ trên cánh, kết hợp với chiếc yếm họng màu xanh lam khiến con chim nổi bật giữa tán rừng nhiệt đới rậm rạp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật kỳ ảo nhất đại dương, gần như không biến đổi sau hàng trăm triệu năm

Ẩn mình dưới đáy biển như những bông hoa ngoài hành tinh, hải quỳ ống khiến nhiều thợ lặn lần đầu nhìn thấy phải sửng sốt.

Hải quỳ ống (Cerianthus membranaceus) là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất dưới đáy biển Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó giống một bông hoa phát sáng hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật biển. Những xúc tu dài mềm mại xòe tròn quanh miệng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi dòng nước nhẹ làm chúng chuyển động như những dải lụa sống.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới