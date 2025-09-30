Hà Nội

Streamer Mina Young diện bodysuit khoét hông cao, khoe hình xăm lấp ló

Cộng đồng trẻ

Nữ streamer Mina Young thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang táo bạo và đầy cá tính trong loạt ảnh mới.

Trầm Phương
Mina Young - cái tên quen thuộc trong cộng đồng streamer Việt vừa khiến mạng xã hội "dậy sóng" với loạt ảnh mới trong chuyến nghỉ dưỡng. Cô nàng sinh năm 1999 đã chứng minh đẳng cấp visual cùng gu thời trang cực kỳ táo bạo và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới nhất cho thấy Mina Young đang tận hưởng kỳ nghỉ tại bãi biển thơ mộng, với bối cảnh là bãi cát trắng mịn, hàng dừa xanh mát và núi non hùng vĩ phía xa. (Ảnh: IGNV)
Thay vì bikini, cô nàng chọn diện một chiếc bodysuit dài tay màu đen cơ bản, nhưng chính chi tiết thiết kế đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. (Ảnh: IGNV)
Chiếc bodysuit đen viền trắng này có thiết kế khoét hông cực kỳ cao, phô diễn gần như trọn vẹn vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man của Mina Young. Đây là phong cách thời trang đang rất thịnh hành, giúp người mặc "hack" dáng tối đa. (Ảnh: IGNV)
Cô diện chiếc bodysuit cùng quần jeans ống rộng cạp trễ, để lộ phần lớn chi tiết khoét hông "hiểm hóc". (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này đã vô tình làm lộ ra một hình xăm nhỏ tinh tế ở vùng hông, tạo nên một điểm nhấn vô cùng cuốn hút, lấp ló đầy bí ẩn và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Ngoài những khoảnh khắc đầy năng động trên bãi biển, Mina Young còn có bức ảnh tạo dáng dịu dàng giữa vườn cây xanh, tay nâng niu một bông hoa trắng nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Dù ở bối cảnh nào, nhan sắc xinh đẹp và thần thái ngày càng thăng hạng của cô nàng vẫn hoàn toàn chiếm spotlight. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này của Mina Young đã nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Vốn được biết đến là cựu sinh viên khoa Thanh nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng được ưu ái gọi là "hot girl quân nhân, Mina Young tiếp tục chứng minh sự đa năng của mình không chỉ trong âm nhạc mà còn ở lĩnh vực thời trang, luôn biết cách F5 bản thân và thu hút sự chú ý. (Ảnh: IGNV)
#Mina Young #streamer Việt #bodysuit khoét hông #hình xăm #thời trang cá tính #hot girl quân nhân

