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[SPOTLIGHT] Trump công bố lộ trình thuế 200% với dược phẩm vào Mỹ

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[SPOTLIGHT] Trump công bố lộ trình thuế 200% với dược phẩm vào Mỹ

Tổng thống Donald Trump đề xuất thuế 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng nguồn cung và thúc đẩy các tập đoàn lớn đầu tư nội địa.

Minh Quân - Hà Anh
#lộ trình thuế 200% với dược phẩm nhập khẩu #ảnh hưởng đến nguồn cung từ Ấn Độ #tác động đến các hãng dược như Pfizer #Novartis #chính sách thuế bảo hộ ngành dược Mỹ #ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm toàn cầu

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