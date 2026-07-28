[SPOTLIGHT] Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả

Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.