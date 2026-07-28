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[SPOTLIGHT] Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả

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[SPOTLIGHT] Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả

Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.

Minh Quân - Hà Anh
#Mỹ áp thuế 50% hàng Canada #Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Canada #Phản ứng của Ottawa trước thuế quan #Ảnh hưởng đến ngành rượu vang và tóc giả #Quan hệ thương mại Mỹ - Canada

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