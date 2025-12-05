Hà Nội

Spotify Wrapped 2025 gây sốc với chỉ số Listening Age

Số hóa

Tính năng Listening Age trong Spotify Wrapped 2025 khiến mạng xã hội dậy sóng vì tiết lộ tuổi âm nhạc khác xa tuổi thật.

Thiên Trang (th)
Spotify Wrapped 2025 chính thức ra mắt với nhiều hạng mục mới đầy bất ngờ.
Tính năng Listening Age so sánh thói quen nghe nhạc với nhóm tuổi tương ứng.
Nhiều người giật mình khi tuổi âm nhạc bị “lật mặt” khác xa tuổi thật.
Một số người dùng nhận kết quả 60, 70 hay thậm chí 83 tuổi chỉ vì nghe nhạc xưa.
Trên mạng xã hội, hàng loạt phản ứng hài hước lan truyền kèm ảnh Wrapped cá nhân.
Spotify trấn an: “Tuổi chỉ là con số, đừng để bụng nhé”.
Ngoài Listening Age, Wrapped 2025 còn có Top Song Quiz, Fan Leaderboard và Clubs.
Tính năng mới tạo làn sóng hoài niệm, khiến người dùng nhận ra âm nhạc nói lên nhiều điều hơn họ tưởng.
