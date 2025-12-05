Bỏ quay video 8K là có ngay Snapdragon 8 Gen 5 hiệu năng cao giá rẻ

Snapdragon 8 Gen 5 là thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite.
Mặc dù Giáng Sinh vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng 'em bé quốc dân' Pam yêu ơi đã khuấy động mạng xã hội với bộ ảnh chủ đề lễ hội cực kỳ đáng yêu.
Ở Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh liên tục thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với từng hoạt động đồng thời giữ được vẻ rạng rỡ.
Nhiếp ảnh gia Slava Stepanov đã đến thăm nhiều địa danh ở nước Nga và ghi lại những bức ảnh về cảnh quan ấn tượng tại mỗi vùng đất.
Sắc vóc xinh đẹp vốn là lợi thế lớn của Lyly Sury, nhưng chính tình yêu ngọt ngào bên Soanh Trần đã giúp cô nàng ngày càng rạng ngời và quyến rũ hơn.
Ở tuổi 63, "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp vượt thời gian và phong cách thời trang tinh tế, sang trọng.
Check-in giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn, nàng hot girl Thúy Kiều 'đốn tim' với nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu.
Xuất hiện với concept vừa sang chảnh vừa quyến rũ, 'nữ thần DJ' Jenny Yến đã biến hóa thành quý cô cổ điển đầy mê hoặc trong bộ ảnh mới.
Tộc người Xingu là một trong những cộng đồng bản địa đặc sắc của rừng rậm Amazon, nổi tiếng với tập tục, lễ hội và đời sống truyền thống.
Trang Sohu của Trung Quốc cho biết, hợp đồng trị giá 9 tỷ USD mua máy bay chiến đấu J-10 của Indonesia đã bị hủy bỏ. Vậy đâu là nguyên nhân?
Cá hổ Goliath (Hydrocynus goliath) là loài cá nước ngọt đáng sợ bậc nhất châu Phi, nổi tiếng với răng sắc nhọn và sức mạnh khủng khiếp.
Chiếc điện thoại gập 3 đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc với khác biệt lớn nhất đến từ thiết kế và phần mềm.
Từ loài cây mọc hoang dại, me keo được đưa lên chậu thành bonsai độc lạ, có cây hàng trăm năm giá tiền tỷ.
Mới đây, trong một sự kiện thời trang quốc tế, Lisa (Blackpink) tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ khi xuất hiện với phong cách hoàn toàn mới lạ.
Trong không khí rộn ràng của Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Lào, Maysaa thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc trong trẻo, cuốn hút và vô cùng rạng rỡ.
Yamaha vừa ra mắt xe ga Ego Gear Pro 2026 được trang bị động cơ Blue Core Hybrid cùng một số tính năng, trang bị cơ bản… kèm giá bán hơn 39 triệu đồng.
Dù chỉ diện những trang phục đời thường, Trang Bít Tết vẫn “đốn tim” người xem nhờ nhan sắc rạng rỡ và thần thái tự nhiên.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát nên đạt hiệu quả cao, có thể được tăng lương.
Nồi chiên không dầu tiện lợi nhưng không phù hợp với mọi món ăn. Dưới đây là 5 thực phẩm dễ cháy, mất dinh dưỡng bạn nên tránh.
Nữ ca sĩ Linh Ka tiếp tục thu hút sự chú ý khi liên tục xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng, thần thái tự tin và vẻ đẹp trưởng thành hơn trước.
Diện thiết kế váy ôm sát đổ rực, Lai Thanh Huyền khoe trọn vóc dáng nuột nà, một lần nữa khẳng định danh xưng 'mẹ một con quyến rũ'.