Bỏ quay video 8K là có ngay Snapdragon 8 Gen 5 hiệu năng cao giá rẻ

Qualcomm vừa chính thức công bố Snapdragon 8 Gen 5, thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite. Vi xử lý này hứa hẹn mang lại hiệu năng flagship với mức giá dễ tiếp cận hơn, tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý AI trên thiết bị.
Sự xuất hiện của Snapdragon 8 Gen 5 đánh dấu chiến lược đa dạng hóa dải sản phẩm cao cấp của Qualcomm. Thay vì so sánh trực tiếp với dòng Elite, hãng chọn cách đối chiếu hiệu năng của con chip mới này với thế hệ Snapdragon 8 Gen 3 ra mắt hai năm trước nhằm cho thấy bước tiến về tốc độ xử lý và hiệu quả năng lượng.
Tương tự như phiên bản Elite, Snapdragon 8 Gen 5 được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến của TSMC và sử dụng kiến trúc CPU Oryon tùy chỉnh. Tuy nhiên, để phân cấp sản phẩm, Qualcomm đã điều chỉnh xung nhịp tối đa của con chip này xuống mức 3.8GHz, thấp hơn đáng kể so với con số 4.6GHz trên bản Elite.
Mặc dù có sự cắt giảm về xung nhịp, sức mạnh của Snapdragon 8 Gen 5 vẫn ghi nhận nhiều thông số tích cực. Cấu trúc CPU bao gồm 2 nhân Prime và 6 nhân Performance giúp con chip này đạt hiệu năng CPU cao hơn 36% so với Snapdragon 8 Gen 3. Khả năng tiết kiệm điện năng cũng được cải thiện tới 42% và tốc độ duyệt web tăng 76%, hứa hẹn kéo dài thời lượng pin cho các thiết bị di động.
Về khả năng xử lý đồ họa, Snapdragon 8 Gen 5 sử dụng GPU Adreno với kiến trúc phân mảnh. Dù chỉ sở hữu 2 lớp (slice) so với 3 lớp trên bản Elite và thiếu đi bộ nhớ hiệu năng cao, GPU này vẫn mang lại hiệu suất đồ họa tốt hơn 11% và tiết kiệm điện hơn 28% so với thế hệ Gen 3. Các tính năng hỗ trợ game như dò tia Ray Tracing hay công nghệ nội suy hình ảnh vẫn được giữ lại.
Điểm nhấn trên Snapdragon 8 Gen 5 nằm ở khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo. Với bộ xử lý thần kinh NPU Hexagon mới, con chip này cho tốc độ xử lý tác vụ AI nhanh hơn 46% so với Snapdragon 8 Gen 3, đồng thời hỗ trợ độ chính xác INT2 giúp nén các mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả hơn ngay trên thiết bị.
Qualcomm cũng giới thiệu công nghệ Sensing Hub hoàn toàn mới. Hệ thống này kết hợp dữ liệu từ microphone và các cảm biến để liên tục nhận diện ngữ cảnh và ý định của người dùng. Theo Qualcomm, tính năng này cho phép các trợ lý AI hoạt động chủ động, đưa ra các đề xuất cá nhân hóa theo thời gian thực.
Để tạo khoảng cách với dòng Elite, Qualcomm đã lược bỏ một số tính năng cao cấp trên Snapdragon 8 Gen 5, đáng chú ý nhất là khả năng quay video 8K. Trong khi bản Elite hỗ trợ ghi hình 8K, phiên bản tiêu chuẩn này chỉ dừng lại ở mức quay video 4K tốc độ 120 khung hình/giây và hỗ trợ phát lại nội dung 8K HDR.
Khả năng nhiếp ảnh tĩnh được đảm bảo nhờ bộ xử lý hình ảnh ISP Spectra 18-bit mới. Hệ thống này hỗ trợ ba camera 48MP hoạt động đồng thời hoặc một camera đơn lên tới 108MP với độ trễ màn trập bằng không. Các tính năng hỗ trợ bởi AI như quay video đêm hay xóa phông thời gian thực vẫn hiện diện đầy đủ.
Về khả năng kết nối, Snapdragon 8 Gen 5 trang bị modem Snapdragon X80, hỗ trợ tốc độ tải xuống tối đa 10Gbps và tích hợp liên lạc vệ tinh. Dù đây là modem từng xuất hiện trên bản Elite, nó vẫn là một thế hệ cũ hơn so với modem X85 mới nhất. Người dùng vẫn sẽ có các chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và công nghệ âm thanh XPAN.
Qualcomm xác nhận các thiết bị thương mại sử dụng Snapdragon 8 Gen 5 sẽ sớm ra mắt trong vài tuần tới. Những cái tên đầu tiên xác nhận hợp tác bao gồm iQOO, Motorola, Vivo và OnePlus. Theo nhiều nguồn tin, OnePlus Ace 6T tại thị trường Trung Quốc và phiên bản quốc tế OnePlus 15R có thể là những smartphone đầu tiên trang bị vi xử lý này.
Cắt bỏ tính năng là Snapdragon có ngay SoC hiệu năng cao giá rẻ.
Tuệ Minh
#Giới thiệu Snapdragon 8 Gen 5 #Hiệu năng chip cao cấp #Cải tiến AI và xử lý hình ảnh #Tiến trình 3nm TSMC #So sánh với Snapdragon 8 Gen 3 #Giảm xung nhịp và tiết kiệm năng lượng

