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[SPONSORED - SPOTLIGHT]Bac A Bank tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng – thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

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[SPONSORED - SPOTLIGHT]Bac A Bank tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng – thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

Từ ngày 08/06/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 4 với tổng giá trị chào bán 1.500 tỷ đồng.

PV
#Phát hành trái phiếu ngân hàng #Ngân hàng Bắc Á #Chào bán trái phiếu công chúng #Thông tin tài chính ngân hàng #Đợt phát hành trái phiếu lần 2

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