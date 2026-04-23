Sốt nhẹ, mệt mỏi, nhiều người suy hô hấp vì cúm B tiến triển âm thầm

Cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp với các triệu chứng thường gặp như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho, sổ mũi…

Thúy Nga

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận nhiều trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn các ca bệnh rơi vào người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, với điểm chung là triệu chứng ban đầu âm thầm nhưng nhanh chóng tiến triển suy hô hấp.

Tưởng cảm thông thường không ngờ suy hô hấp, thở máy

Tại khoa, các bác sĩ đang điều trị cho nhiều bệnh nhân cúm B với bệnh cảnh phức tạp. Nhiều trường hợp khởi phát chỉ với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, sốt hoặc ho nhẹ, song sau đó nhanh chóng chuyển nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí phải hỗ trợ thở máy.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân T.T.N (77 tuổi) nhập viện sau 4 ngày mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Do không đo thân nhiệt, gia đình cho rằng bà chỉ bị cảm thông thường. Khi vào viện, bệnh nhân đã suy hô hấp, phải thở oxy qua gọng kính 2–3 lít/phút, SpO₂ duy trì 94–95%.

Xét nghiệm xác định cúm B dương tính. Bệnh nhân đã có viêm phổi và tiền sử tăng huyết áp. Theo các bác sĩ, tuổi cao và bệnh nền làm giảm dự trữ chức năng hô hấp cũng như khả năng đáp ứng của cơ thể, khiến nguy cơ diễn biến nặng tăng cao.

Trường hợp khác là bệnh nhân N.H.H (60 tuổi, Hải Dương), có tiền sử đái tháo đường 6 năm và viêm gan B 7 năm. Bệnh khởi phát khoảng 9 ngày trước nhập viện với triệu chứng sốt, mệt mỏi.

Bệnh nhân được chẩn đoán cúm B và điều trị kháng virus tại cơ sở y tế tư nhân trong 7 ngày, sau đó hết sốt. Tuy nhiên, 3 ngày gần đây, tình trạng mệt tăng, khó thở xuất hiện trở lại kèm sốt. Chụp phổi tại cơ sở y tế ghi nhận tổn thương nặng, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, bệnh nhân được đánh giá tình trạng viêm phổi tiến triển trên nền cúm B.

Bệnh nhân cúm B suy hô hấp nặng phải thở oxy lưu lượng cao - Ảnh BVCC

Nặng nhất trong nhóm là bệnh nhân H.N.T (65 tuổi, Hà Nội), có tiền sử COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) nhiều năm và từng nhiều lần nhập viện vì đợt cấp.

Trong đợt bệnh này, bệnh nhân khởi phát với sốt cao liên tục 39–40°C, ho đờm và khó thở tăng dần. Khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở oxy lưu lượng cao, sau đó chuyển sang thở máy không xâm nhập nhưng không cải thiện, buộc phải đặt nội khí quản thở máy.

Theo đánh giá chuyên môn, trong bối cảnh cúm B trên nền bệnh phổi mạn tính, tình trạng này gợi ý biến chứng bội nhiễm nấm xâm lấn – một biến chứng nặng, thường gặp ở bệnh nhân có bệnh hô hấp mạn hoặc suy giảm miễn dịch.

Bệnh nhân suy hô hấp nặng - Ảnh BVCC

Không nên tự ý dùng thuốc dễ diễn biến nặng

ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu cho biết, cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp với các triệu chứng thường gặp như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho, sổ mũi…

Nhiều trường hợp có thể tự khỏi. Tuy nhiên, ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm.

Theo bác sĩ Bằng, điều đáng lo ngại là cúm B dễ bị chủ quan do biểu hiện ban đầu không đặc hiệu. Nhiều bệnh nhân chỉ đến viện khi đã xuất hiện khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi rõ rệt, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Đặc biệt, ở những người mắc COPD, đái tháo đường, bệnh gan, suy thận…, cúm B có thể là yếu tố khởi phát chuỗi diễn biến nặng, bao gồm cả bội nhiễm vi khuẩn và nấm xâm lấn.

Chăm sóc bệnh nhân cúm tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân – đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền – khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt, ho, đau nhức hoặc khó thở trong 1–2 ngày cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Không nên tự ý dùng thuốc kéo dài tại nhà, kể cả thuốc kháng virus, vì bệnh vẫn có thể diễn biến nặng nếu không được theo dõi y tế đầy đủ.

Khi trong gia đình có người có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, cần chủ động xét nghiệm, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm. Tiêm vắc xin cúm định kỳ là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế diễn biến nặng.

Từ các ca bệnh thực tế cho thấy, cúm B không đơn thuần là bệnh lý nhẹ. Ở những người có nền sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh mạn tính, đây có thể là điểm khởi đầu của các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Cảnh giác với cúm B trong thời điểm giao mùa, nhiều người phải nhập viện

Cúm B dễ bùng phát mạnh trong thời tiết giao mùa, gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Thời điểm giao mùa thường kéo theo sự gia tăng rõ rệt của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Trong đó, cúm mùa – đặc biệt là cúm B – có xu hướng bùng phát mạnh hơn và tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Theo ghi nhận tại Khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, số lượng người bệnh mắc cúm B có xu hướng gia tăng. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Khoa đã tiếp nhận gần 20 trường hợp mắc cúm B đến khám và điều trị. Phần lớn người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, đau họng, ho, đau tức ngực, nhiều trường hợp kèm theo bệnh lý nền.

Bệnh nhân 49 tuổi ngộ độc khí CO vì đốt than trong phòng kín trị cảm cúm

Một nữ bệnh nhân 49 tuổi đã bị ngộ độc khí CO sau khi đốt than trong phòng kín để trị cảm cúm, hiện sức khỏe đã ổn định nhờ cấp cứu kịp thời.

Ngày 6/3, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) do đốt than xông cảm cúm trong phòng kín.

Trời nồm ẩm khó chịu, chăm sóc cơ thể thế nào cho đúng?

Tiết trời nồm ẩm, mưa phùn đầu xuân khiến nguy cơ cảm cúm, bệnh hô hấp gia tăng. Giữ ấm, ăn uống hợp lý và sinh hoạt khoa học giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Những ngày mưa phùn, độ ẩm cao không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe. Khi nhiệt độ xuống thấp, tuần hoàn máu ngoại vi giảm, đặc biệt ở mũi và đường hô hấp trên, tạo điều kiện để virus, vi khuẩn xâm nhập.

