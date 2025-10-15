Hà Nội

Sora vượt ChatGPT, đạt 1 triệu lượt tải chỉ sau 5 ngày

Số hóa

Ứng dụng tạo video Sora của OpenAI gây sốt khi đạt 1 triệu lượt tải chỉ trong 5 ngày, vượt qua kỷ lục của ChatGPT dù vẫn đang ở chế độ mời dùng thử.

Chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt, ứng dụng tạo video Sora đã leo lên vị trí số 1 App Store Mỹ với hơn 627.000 lượt tải, vượt ChatGPT trong cùng giai đoạn.
Theo Appfigures, Sora đạt mốc 1 triệu lượt tải chỉ trong 5 ngày, nhanh hơn bất kỳ ứng dụng AI nào trước đó của OpenAI.
Giám đốc phụ trách Sora, ông Bill Peebles, xác nhận thành tích này trên mạng xã hội X, gọi đây là “một cột mốc lịch sử” cho công ty.
Sora ghi nhận 107.800 lượt tải/ngày vào 1/10 và duy trì mức tăng ổn định dù vẫn ở chế độ mời thử giới hạn.
Tuy nhiên, ứng dụng này cũng vướng tranh cãi khi người dùng tạo video mô phỏng nhân vật có bản quyền như SpongeBob SquarePants, Rick and Morty hay South Park.
Giám đốc Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, ông Charles Rivkin, đã yêu cầu OpenAI có hành động ngay để ngăn vi phạm bản quyền.
Đáp lại, CEO Sam Altman cho biết OpenAI sẽ sớm cung cấp công cụ kiểm soát bản quyền và kêu gọi người dùng kiên nhẫn.
Với tính năng “cameos” cho phép người dùng đưa chính mình vào video AI, Sora đang mở ra một hướng đi mới cho trải nghiệm sáng tạo trực tuyến.
