Deepfake bủa vây mạng xã hội Sora, CEO OpenAI thành “meme toàn cầu”

Số hóa

Mạng xã hội video AI Sora của OpenAI bùng nổ chỉ sau vài ngày ra mắt, nhưng cũng nhanh chóng chìm trong tranh cãi khi video deepfake CEO Sam Altman xuất hiện.

Thiên Trang (TH)
Sora 2, nền tảng video AI mới của OpenAI gây sốt toàn cầu nhờ khả năng tạo video, âm thanh và hiệu ứng vật lý cực kỳ chân thực. Ứng dụng cho phép người dùng đăng tải gương mặt, giọng nói để chèn vào video, giống TikTok phiên bản AI. (Ảnh: CNBC)
Chỉ sau 24 giờ ra mắt, hàng loạt video deepfake CEO Sam Altman xuất hiện, biến ông thành “hiện tượng meme” trên mạng xã hội. Hiệu ứng lan truyền quá mạnh khiến mã mời Sora bị rao bán tràn lan trên eBay. (Ảnh chụp màn hình/Sora 2)
Giới công nghệ chia rẽ khi một bên ca ngợi Sora là “đỉnh cao kỹ thuật”, trong khi bên còn lại lo ngại đây là “cỗ máy deepfake toàn cầu”.
OpenAI khẳng định sẽ sớm bổ sung cơ chế kiểm soát nội dung an toàn hơn cho người dùng.
Giáo sư Boaz Barak từ Đại học Harvard cảnh báo: “Sora thật sự ấn tượng, nhưng chúng ta chưa thể nói chắc rằng nó sẽ tránh khỏi sai lầm như các nền tảng xã hội trước đây”.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng OpenAI đang tự mâu thuẫn giữa lý tưởng “an toàn nhân loại” và mục tiêu lợi nhuận.
Dù còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận Sora đã mở ra kỷ nguyên mới cho video AI.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó, liệu OpenAI có kiểm soát được “con dao hai lưỡi” mà chính họ tạo ra hay không?
Thiên Trang (TH)
#Deepfake #OpenAI #Sora #video AI #Sam Altman #mạng xã hội

