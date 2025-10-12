Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tội phạm AI làm rung chuyển ngành tư pháp Mỹ Latinh

Số hóa

Tội phạm AI làm rung chuyển ngành tư pháp Mỹ Latinh

Sự bùng nổ của deepfake và công nghệ AI đang khiến hệ thống tư pháp Mỹ Latinh lao đao, khi thẩm phán bất lực trước tốc độ thay đổi và khungpháplýchưakịpthíchứng

Thiên Trang (TH)
Vụ giả mạo ám sát ứng viên tổng thống Colombia bằng video deepfake đã làm rúng động mạng xã hội và đặt ra câu hỏi lớn về năng lực kiểm chứng của cơ quan tư pháp.
Vụ giả mạo ám sát ứng viên tổng thống Colombia bằng video deepfake đã làm rúng động mạng xã hội và đặt ra câu hỏi lớn về năng lực kiểm chứng của cơ quan tư pháp.
Từ Colombia đến Brazil, các tòa án đang ứng dụng AI để xử lý án tồn, nhưng cùng lúc đối mặt nguy cơ bị công nghệ lấn át và thao túng sự thật.
Từ Colombia đến Brazil, các tòa án đang ứng dụng AI để xử lý án tồn, nhưng cùng lúc đối mặt nguy cơ bị công nghệ lấn át và thao túng sự thật.
Hệ thống như Prometea ở Argentina hay PretorIA ở Colombia giúp thẩm phán làm việc nhanh hơn, song cũng khiến họ phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán.
Hệ thống như Prometea ở Argentina hay PretorIA ở Colombia giúp thẩm phán làm việc nhanh hơn, song cũng khiến họ phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán.
Khoảng 85% thẩm phán Colombia đã dùng ChatGPT hoặc Copilot, nhưng phần lớn chưa được đào tạo về đạo đức và kỹ năng kiểm định AI.
Khoảng 85% thẩm phán Colombia đã dùng ChatGPT hoặc Copilot, nhưng phần lớn chưa được đào tạo về đạo đức và kỹ năng kiểm định AI.
Những vụ deepfake lan tràn tại Mexico, Brazil và Chile cho thấy công nghệ đang vượt xa luật pháp, khiến nạn nhân khó tìm lại công lý.
Những vụ deepfake lan tràn tại Mexico, Brazil và Chile cho thấy công nghệ đang vượt xa luật pháp, khiến nạn nhân khó tìm lại công lý.
Các quốc gia bắt đầu siết luật, như Brazil cấm deepfake trong tranh cử hay Argentina đề xuất phạt tù tới sáu năm cho hành vi tạo nội dung giả mạo.
Các quốc gia bắt đầu siết luật, như Brazil cấm deepfake trong tranh cử hay Argentina đề xuất phạt tù tới sáu năm cho hành vi tạo nội dung giả mạo.
Tuy nhiên, chuyên gia Franco Giandana của Access Now cảnh báo rằng các đạo luật sao chép từ châu Âu sẽ không hiệu quả nếu không phù hợp với thực tế Mỹ Latinh.
Tuy nhiên, chuyên gia Franco Giandana của Access Now cảnh báo rằng các đạo luật sao chép từ châu Âu sẽ không hiệu quả nếu không phù hợp với thực tế Mỹ Latinh.
Theo thẩm phán Juan Manuel Padilla, chỉ khi giới tư pháp tự trang bị kiến thức công nghệ và giữ vững đạo đức nghề nghiệp, công lý mới có thể đứng vững trước làn sóng AI.
Theo thẩm phán Juan Manuel Padilla, chỉ khi giới tư pháp tự trang bị kiến thức công nghệ và giữ vững đạo đức nghề nghiệp, công lý mới có thể đứng vững trước làn sóng AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#AI Mỹ Latinh #deepfake #tư pháp #công nghệ AI #pháp luật #đạo đức AI

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT