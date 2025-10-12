Tội phạm AI làm rung chuyển ngành tư pháp Mỹ Latinh

Sự bùng nổ của deepfake và công nghệ AI đang khiến hệ thống tư pháp Mỹ Latinh lao đao, khi thẩm phán bất lực trước tốc độ thay đổi và khungpháplýchưakịpthíchứng
Chiếc Continental GTC Speed mới mang màu Tím Violette do bộ phận Mulliner thực hiện, từng xuất hiện trong lịch sử của Bentley và nội thất 3 tông màu.
Tử vi giữa tháng 10 dự báo 3 con giáp nổi bật nhờ tận tâm, trách nhiệm sẽ "lội ngược dòng" tạm biệt vận xui. Cơ hội thăng tiến và tiền tài rộng mở đón chờ!
Chiếc bình cổ Colchester 1.800 năm tuổi khiến giới khảo cổ sửng sốt với hình ảnh mô tả các trận đấu sinh tử của đấu sĩ La Mã tại Anh.
Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây hé lộ một số sự kiện lịch sử nhiều năm trước.
Sáng 12/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bức tượng nữ thần rắn độc đáo Nag Devi có thời Pala 1.300 năm tuổi, được phát hiện ở Ấn Độ gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Trong văn hóa dân gian Rumani, Strigoi là những linh hồn lang thang trở về từ cõi chết, được xem là nguồn gốc cổ xưa của truyền thuyết ma cà rồng châu Âu.
Quân đội Nga đã “chuyển nguy thành an” ở “mấu lồi” Dobropolye, đồng thời tấn công mạnh vào khu vực hai thành phố Pokrovsk và Kupyansk.
Hiện nay, mọi nhà sản xuất điện thoại đều muốn tạo ra những chiếc điện thoại mỏng. Với kinh nghiệm hàng đầu của mình, Motorola còn làm tốt hơn.
Một nhiếp ảnh gia đã dành hai tuần để ghi lại những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của người dân ở Burkina Faso, một quốc gia Châu Phi.
Chiếc McLaren 750S Spider Triple Color cực hiếm này là phiên bản kỷ niệm 30 năm chiến thắng Le Mans của McLaren với số lượng sản xuất chỉ 50 chiếc.
Lần nào xuất hiện, “ngọc nữ màn ảnh Thái” Baifern Pimchanok cũng khiến netizen đổ rầm rập vì gu thời trang vừa xinh vừa sang mà ai cũng có thể học theo.
Sau hơn 3 năm đưa vào khai thác, nhiều đoạn trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên đoạn qua TP Đà Nẵng bị hư hỏng, bong tróc phải vá lại.
Mới đây, Phương Thảo tạo bão khi bắt trend “Tongue Sweet Come” mang đậm tinh thần vui tươi và “thả thính” nhẹ nhàng.
Chiếc ôtô thử nghiệm mới nhất của hãng xe Yamaha có tên gọi Tricera không chỉ độc đáo bởi thiết kế 3 bánh chữ Y, mà còn có khả năng đánh lái cho cả 3 bánh.
Lần xuất hiện gần đây nhất của Xoài Non cho thấy sự đa dạng và trưởng thành trong phong cách.
Mới đây, Nguyễn Thùy Linh – tay vợt số 1 của cầu lông nữ Việt Nam đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Giáo dục học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
Mới đây, "hot mom" Elly Trần tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi tung luôn một đoạn clip ngắn 14 giây, ghi lại khoảnh khắc diện chính chiếc váy ấy.
Vườn quốc gia Dãy núi Great Smoky là điểm đến huyền thoại, sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hệ sinh thái phong phú và những điều thú vị khiến du khách mê mẩn.
Thay vì tập trung giới thiệu chất lượng hay công năng, nữ TikToker chọn cách ăn mặc hở hang, tạo dáng nhạy cảm để “hút view”.