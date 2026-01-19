Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Soprano Kim Ngân xúc động khi giành Giải Nhất Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc

Giành Giải Nhất Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc 2025, soprano Kim Ngân ghi dấu bằng kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm vững chắc cùng chiều sâu biểu cảm nghệ thuật.

Trầm Phương

Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc lần thứ nhất năm 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã khép lại với nhiều dấu ấn nghệ thuật chuyên môn sâu sắc. Ở mùa giải đầu tiên mang tính khai mở này, giải Nhất đã được trao cho soprano Kim Ngân - giọng ca được giới chuyên môn đánh giá cao cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn chiều sâu biểu cảm.

Sau khi đạt danh hiệu cao nhất, Kim Ngân đã có những chia sẻ sâu sắc về cảm xúc xuyên suốt cuộc thị, cùng những suy nghĩ về nghệ thuật thanh nhạc thính phòng tại Việt Nam.

PV: Trước hết, xin chúc mừng chị với Giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc 2025. Cảm xúc của chị lúc này như thế nào?

Kim Ngân: Tôi thật sự rất xúc động và biết ơn. Đây là cuộc thi thính phòng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức bởi Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nên bản thân giải thưởng đã mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Với tôi, Giải Nhất không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho quá trình học tập, lao động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ trong suốt nhiều năm qua.

img-4356.jpg
Soprano Kim Ngân giành giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc lần thứ nhất năm 2025.

PV: Được biết chị hiện là giảng viên Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Việc vừa giảng dạy vừa tham gia cuộc thi có tạo áp lực lớn không?

Kim Ngân: Áp lực thì chắc chắn có. Công việc giảng dạy đòi hỏi rất nhiều thời gian và năng lượng, trong khi chuẩn bị cho một cuộc thi thính phòng lại cần sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, chính môi trường sư phạm giúp tôi luôn phải rà soát lại kỹ thuật, tư duy âm nhạc của bản thân. Tôi xem việc đi thi như một cách tự kiểm chứng lại con đường nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi.

PV: Chị từng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện Rimsky-Korsakov Saint Petersburg. Quãng thời gian học tập tại Nga đã ảnh hưởng thế nào đến phong cách nghệ thuật của chị?

Kim Ngân: Âm nhạc Nga, đặc biệt là thính phòng và opera, có truyền thống rất sâu dày. Thời gian học tập và biểu diễn tại đó giúp tôi hình thành nền tảng kỹ thuật vững chắc, đặc biệt là kiểm soát hơi thở, âm sắc và cách xử lý tác phẩm theo đúng phong cách từng thời kỳ. Quan trọng hơn, tôi học được thái độ nghiêm cẩn với nghệ thuật – coi mỗi tác phẩm là một thế giới cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bước lên sân khấu.

img-0325.jpg

PV: Tại cuộc thi năm nay, phần trình diễn của chị được hội đồng giám khảo đánh giá rất cao. Chị đã chuẩn bị như thế nào cho các tiết mục dự thi?

Kim Ngân: Tôi lựa chọn những tác phẩm có yêu cầu cao về cả kỹ thuật lẫn biểu cảm, phù hợp với tinh thần thính phòng. Ngoài việc luyện thanh, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu bối cảnh sáng tác, ngôn ngữ và nội dung tác phẩm. Với tôi, hát thính phòng không chỉ là phô diễn giọng hát mà còn là kể một câu chuyện bằng âm nhạc, bằng cảm xúc chân thành nhất.

PV: Theo chị, điều gì là thách thức lớn nhất với nghệ thuật thanh nhạc thính phòng tại Việt Nam hiện nay?

Kim Ngân: Thính phòng là lĩnh vực giàu giá trị nghệ thuật nhưng khá kén khán giả. Nó đòi hỏi người nghe có sự kiên nhẫn và nền tảng thưởng thức nhất định. Thách thức lớn nhất có lẽ là làm sao để đưa thính phòng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, mà vẫn giữ được chuẩn mực học thuật. Tôi tin rằng những cuộc thi chuyên sâu như thế này là tín hiệu tích cực.

attdflqhnpchaca615e1z5ar-odfcqtscyryxzpbiotaig.jpg
img-7636.jpg
Theo Kim Ngân, thách thức lớn nhất với nghệ thuật thanh nhạc thính phòng tại Việt Nam là làm sao để đưa thính phòng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, mà vẫn giữ được chuẩn mực học thuật.

PV: Giải Nhất lần này có ý nghĩa thế nào với chặng đường nghệ thuật sắp tới của chị?

Kim Ngân: Tôi xem đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành rõ nét trong con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Trước đó, tôi đã có cơ hội giành một số giải thưởng quốc tế và biểu diễn tại nhiều hòa nhạc, festival ở Nga và Việt Nam. Tuy nhiên, giải thưởng năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt vì nó diễn ra trên sân chơi thính phòng chuyên sâu trong nước, nơi tôi đang trực tiếp giảng dạy và cống hiến.

PV: Chị có kỳ vọng gì cho tương lai của nghệ thuật thính phòng Việt Nam?

Kim Ngân: Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi chuyên nghiệp, nhiều khán giả quan tâm hơn đến thính phòng. Quan trọng nhất là thế hệ trẻ sẽ có đủ điều kiện học tập, biểu diễn và phát triển lâu dài. Với cá nhân tôi, tôi muốn tiếp tục vừa biểu diễn, vừa giảng dạy, góp phần nhỏ bé vào việc lan tỏa những giá trị bền vững của thanh nhạc hàn lâm.

Giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng Toàn quốc lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là thành quả xứng đáng cho soprano Kim Ngân, mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo thanh nhạc hàn lâm của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mở ra những triển vọng mới cho nghệ thuật thính phòng nước nhà.

