Đu trend “năm 2026 là 2016 mới”, MC Thanh Thanh Huyền khiến dân mạng “mê xỉu”

Cộng đồng trẻ

Đu trend "năm 2026 là 2016 mới", MC Thanh Thanh Huyền khiến dân mạng "mê xỉu"

Bắt nhịp trào lưu "năm 2026 là 2016 mới", MC Thanh Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tái hiện phong cách trẻ trung, rực rỡ.

Thiên Anh

Thiên Anh
Hòa vào xu hướng gợi nhớ thời hoàng kim của năm 2016, Thanh Thanh Huyền lựa chọn hình ảnh năng động, tươi trẻ nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân rõ nét.
Hòa vào xu hướng gợi nhớ thời hoàng kim của năm 2016, Thanh Thanh Huyền lựa chọn hình ảnh năng động, tươi trẻ nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân rõ nét.
Sự kết hợp giữa phong cách thời trang hoài niệm và thần thái hiện đại giúp nữ MC được cộng đồng mạng nhận xét "trẻ mãi không già", thậm chí còn cuốn hút hơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Sự kết hợp giữa phong cách thời trang hoài niệm và thần thái hiện đại giúp nữ MC được cộng đồng mạng nhận xét “trẻ mãi không già”, thậm chí còn cuốn hút hơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Đặc biệt, lợi thế đôi chân dài trứ danh tiếp tục trở thành điểm nhấn khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa với Thanh Thanh Huyền.
Đặc biệt, lợi thế đôi chân dài trứ danh tiếp tục trở thành điểm nhấn khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa với Thanh Thanh Huyền.
Thanh Thanh Huyền (tên đầy đủ Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, sinh năm 1996) là MC song ngữ, người mẫu và đại sứ truyền cảm hứng nổi tiếng tại Việt Nam.
Thanh Thanh Huyền (tên đầy đủ Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, sinh năm 1996) là MC song ngữ, người mẫu và đại sứ truyền cảm hứng nổi tiếng tại Việt Nam.
Thanh Thanh Huyền được mệnh danh là "MC không cầm kịch bản" nhờ khả năng ghi nhớ ấn tượng, từng dẫn dắt hơn 3.000 chữ cùng 75 tên riêng liên tục mà không cần nhìn tài liệu.
Thanh Thanh Huyền được mệnh danh là “MC không cầm kịch bản” nhờ khả năng ghi nhớ ấn tượng, từng dẫn dắt hơn 3.000 chữ cùng 75 tên riêng liên tục mà không cần nhìn tài liệu.
Cuối năm 2025, Thanh Thanh Huyền tiếp tục khẳng định vị thế khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chung kết cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Cosmo 2025.
Cuối năm 2025, Thanh Thanh Huyền tiếp tục khẳng định vị thế khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chung kết cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Cosmo 2025.
Ở lĩnh vực sắc đẹp, Thanh Thanh Huyền từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2023, xuất sắc dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Những thành tích này góp phần tạo nền tảng vững chắc cho hình ảnh một MC – người đẹp đa năng trong làng giải trí.
Ở lĩnh vực sắc đẹp, Thanh Thanh Huyền từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2023, xuất sắc dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Những thành tích này góp phần tạo nền tảng vững chắc cho hình ảnh một MC – người đẹp đa năng trong làng giải trí.
Bước sang năm 2026, Thanh Thanh Huyền duy trì lối sống tích cực và hiện đại. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện các bộ môn thể thao thời thượng như pickleball, padel, xây dựng hình ảnh người phụ nữ khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.
Bước sang năm 2026, Thanh Thanh Huyền duy trì lối sống tích cực và hiện đại. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện các bộ môn thể thao thời thượng như pickleball, padel, xây dựng hình ảnh người phụ nữ khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.
Bên cạnh đó, nữ MC còn đảm nhận vai trò Đại sứ tình nguyện cho chương trình "Xuân Tình nguyện 2026: Về miền ban trắng", góp phần hỗ trợ trẻ em vùng cao.
Bên cạnh đó, nữ MC còn đảm nhận vai trò Đại sứ tình nguyện cho chương trình “Xuân Tình nguyện 2026: Về miền ban trắng”, góp phần hỗ trợ trẻ em vùng cao.
Ngoài công việc dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền còn là nhà sáng tạo nội dung và KOC có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Ngoài công việc dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền còn là nhà sáng tạo nội dung và KOC có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Thiên Anh
#Xu hướng năm 2026 là 2016 mới #MC Thanh Thanh Huyền #Trào lưu trẻ trung #Phong cách thời trang trẻ trung #Ảnh hưởng mạng xã hội #trend 2016 2026

