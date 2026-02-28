Hà Nội

Sau 10 năm bên nhau, Tiktoker Lâm Vy bất ngờ thông báo ly hôn chồng Tây

Giải trí - Giới trẻ

Sau 10 năm bên nhau, Tiktoker Lâm Vy bất ngờ thông báo ly hôn chồng Tây

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi Tiktoker Lâm Vy chính thức xác nhận việc đường ai nấy đi với người chồng ngoại quốc sau một thập kỷ gắn bó.

Trầm Phương
Trên trang cá nhân, Lâm Vy đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng, xác nhận cuộc hôn nhân của mình đã đi đến hồi kết: "Con vừa tròn 5 tuổi, cũng là ngày ba mẹ chia tay... Ba mẹ xin lỗi Louis, xin lỗi dòng họ 2 bên gia đình, lời hứa năm ấy tụi con không thể giữ, không thể hạnh phúc bên nhau đến già được".
Trên trang cá nhân, Lâm Vy đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng, xác nhận cuộc hôn nhân của mình đã đi đến hồi kết: "Con vừa tròn 5 tuổi, cũng là ngày ba mẹ chia tay... Ba mẹ xin lỗi Louis, xin lỗi dòng họ 2 bên gia đình, lời hứa năm ấy tụi con không thể giữ, không thể hạnh phúc bên nhau đến già được".
Nữ Tiktoker chia sẻ thêm rằng dù cả hai từng dành cho nhau rất nhiều tình cảm, nhưng sau 10 năm, họ đành chấp nhận thực tế là giờ đây mỗi người đã chọn một con đường riêng. Cô ví von mối quan hệ hiện tại như "hai đường thẳng song song" và mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Nữ Tiktoker chia sẻ thêm rằng dù cả hai từng dành cho nhau rất nhiều tình cảm, nhưng sau 10 năm, họ đành chấp nhận thực tế là giờ đây mỗi người đã chọn một con đường riêng. Cô ví von mối quan hệ hiện tại như "hai đường thẳng song song" và mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Ngay sau khi thông báo ly hôn, nhiều người theo dõi của cô nàng bày tỏ sự tiếc nuối cho một câu chuyện tình đẹp xuyên biên giới. Thậm chí nhiều người còn hy vọng đây chỉ là "làm content" sớm cho ngày quốc tế nói dối mà thôi.
Ngay sau khi thông báo ly hôn, nhiều người theo dõi của cô nàng bày tỏ sự tiếc nuối cho một câu chuyện tình đẹp xuyên biên giới. Thậm chí nhiều người còn hy vọng đây chỉ là "làm content" sớm cho ngày quốc tế nói dối mà thôi.
Bên cạnh những lời động viên, an ủi, cũng có không ít những ý kiến mỉa mai, soi xét về việc trước đây cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, khoe được chồng yêu chiều. Đáp trả lại những điều này, Lâm Vy đã có một bài đăng thẳng thắn trên trang cá nhân. Cô khẳng định bản thân không sợ đàm tiếu hay những lời mỉa mai. Lâm Vy giải thích rõ lý do tan vỡ: "Vợ chồng mình thương nhau như gia đình, chỉ là mất cảm xúc trai gái nên chia tay".
Bên cạnh những lời động viên, an ủi, cũng có không ít những ý kiến mỉa mai, soi xét về việc trước đây cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, khoe được chồng yêu chiều. Đáp trả lại những điều này, Lâm Vy đã có một bài đăng thẳng thắn trên trang cá nhân. Cô khẳng định bản thân không sợ đàm tiếu hay những lời mỉa mai. Lâm Vy giải thích rõ lý do tan vỡ: "Vợ chồng mình thương nhau như gia đình, chỉ là mất cảm xúc trai gái nên chia tay".
Qua đó, cô cho thấy thái độ văn minh hậu ly hôn, dù không còn là vợ chồng nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con và vì sự tôn trọng dành cho đối phương.
Qua đó, cô cho thấy thái độ văn minh hậu ly hôn, dù không còn là vợ chồng nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con và vì sự tôn trọng dành cho đối phương.
Lâm Vy, tên đầy đủ Lâm Thanh Vy, sinh năm 1994 tại TP HCM. Cô xuất thân trong gia đình lao động, từng phải nghỉ học vì điều kiện kinh tế và tự học tiếng Anh sau đó.
Lâm Vy, tên đầy đủ Lâm Thanh Vy, sinh năm 1994 tại TP HCM. Cô xuất thân trong gia đình lao động, từng phải nghỉ học vì điều kiện kinh tế và tự học tiếng Anh sau đó.
Năm 2014, cô quen Antoine, sĩ quan tàu biển người Pháp, tại TP HCM. Sau thời gian yêu xa, cả hai kết hôn vào tháng 8/2015, tổ chức hôn lễ tại Việt Nam và Pháp. Đầu năm 2021, họ đón con trai đầu lòng, bé Louis.
Năm 2014, cô quen Antoine, sĩ quan tàu biển người Pháp, tại TP HCM. Sau thời gian yêu xa, cả hai kết hôn vào tháng 8/2015, tổ chức hôn lễ tại Việt Nam và Pháp. Đầu năm 2021, họ đón con trai đầu lòng, bé Louis.
Trước khi thông báo ly hôn, Lâm Vy và chồng Tây được biết đến là một cặp đôi đẹp trên mạng xã hội.
Trước khi thông báo ly hôn, Lâm Vy và chồng Tây được biết đến là một cặp đôi đẹp trên mạng xã hội.
Những đoạn video chia sẻ về cuộc sống gia đình, sự khác biệt văn hóa thú vị và cách chồng ngoại quốc chăm sóc vợ con luôn nhận được lượng tương tác lớn.
Những đoạn video chia sẻ về cuộc sống gia đình, sự khác biệt văn hóa thú vị và cách chồng ngoại quốc chăm sóc vợ con luôn nhận được lượng tương tác lớn.
Thậm chí có thời điểm Lâm Vy từng công khai về giai đoạn trầm cảm sau sinh, chồng cũng là người luôn ở bên cạnh động viên, vỗ về cô nàng.
Thậm chí có thời điểm Lâm Vy từng công khai về giai đoạn trầm cảm sau sinh, chồng cũng là người luôn ở bên cạnh động viên, vỗ về cô nàng.
Lâm Vy hiện sở hữu hơn 200.000 lượt theo dõi trên TikTok, với gần 4 triệu lượt yêu thích. Bài đăng thông báo ly hôn của cô nàng trên trang cá nhân hiện nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.
Lâm Vy hiện sở hữu hơn 200.000 lượt theo dõi trên TikTok, với gần 4 triệu lượt yêu thích. Bài đăng thông báo ly hôn của cô nàng trên trang cá nhân hiện nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.
Trầm Phương
#Lâm Vy #ly hôn #Tiktoker #chồng Tây #hôn nhân #tiktoker lâm vy

