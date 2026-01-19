Hà Nội

Đi show ca nhạc, cựu hot girl bóng chuyền Đặng Thu Huyền khoe vóc dáng chuẩn

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện tại một đêm nhạc với không gian được dàn dựng hoành tráng, Đặng Thu Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đặng Thu Huyền lựa chọn thiết kế váy đen dáng ngắn, phần thân trên làm từ chất liệu ren mỏng tinh tế, khéo léo tôn lên bờ vai thon và vòng eo săn chắc. Phần chân váy ôm gọn giúp đôi chân dài 1m76 trở thành điểm nhấn nổi bật.
Cách phối phụ kiện tối giản với túi xách nhỏ và giày cao gót mũi nhọn mang lại tổng thể thanh lịch nhưng vẫn rất quyến rũ, phù hợp với không khí của một đêm nhạc sang trọng.
Về nhan sắc, Đặng Thu Huyền gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và nụ cười rạng rỡ.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào đôi mắt to tròn và hàng mi cong giúp cựu hot girl bóng chuyền toát lên vẻ đẹp nữ tính, trưởng thành hơn so với hình ảnh năng động thời còn thi đấu thể thao.
Mái tóc dài suôn mượt buông tự nhiên càng làm tăng nét dịu dàng, cuốn hút trước ống kính.
Theo nhiều người nhận xét, cựu hot girl bóng chuyền ghi điểm tuyệt đối khi diện trang phục gợi cảm vừa đủ, khoe vóc dáng cao ráo, cân đối cùng thần thái cuốn hút không thua kém các mỹ nhân showbiz.
Đặng Thu Huyền (sinh năm 2002) từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, được người hâm mộ ưu ái gọi là “Hoa khôi bóng chuyền” Việt Nam.
Khi còn thi đấu, Thu Huyền chơi ở vị trí chuyền hai cho CLB Bộ Tư lệnh Thông tin và từng giữ băng đội trưởng tuyển U19 quốc gia.
Năm 2021, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp trẻ, Thu Huyền gây bất ngờ khi quyết định giải nghệ ở tuổi 19 để theo đuổi những hướng đi mới.
Bước sang năm 2026, Đặng Thu Huyền được đánh giá là một trong những cựu vận động viên chuyển hướng thành công sang lĩnh vực giải trí và truyền hình. Hiện cô là gương mặt quen thuộc của VTVcab trong vai trò MC và bình luận viên thể thao. Bên cạnh đó, người đẹp từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, qua đó khẳng định sức hút không chỉ đến từ thể thao mà còn ở nhan sắc và bản lĩnh sân khấu.
