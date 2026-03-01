Hà Nội

Giải trí - Giới trẻ

Hoa hậu Lương Thùy Linh nói gì về phát ngôn của Minh Tú?

Sau tranh luận quanh phát ngôn của Minh Tú trên talkshow, Lương Thùy Linh chính thức chia sẻ về mối quan hệ giữa hai chị em và những gì diễn ra sau ống kính.

Thu Cúc (tổng hợp)

Giữa những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh chia sẻ của Minh Tú trong talkshow gần đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết chương trình được xây dựng theo hướng gần gũi, không phải một buổi thảo luận học thuật.

Ngay từ đầu, với vai trò host, Lương Thùy Linh mong các khách mời chia sẻ thẳng thắn, không giấu giếm. “Vì vậy, những lời của chị Tú chính là sự góp ý chân thành nhất mà một người chị đi trước dành cho đứa em mình mến. Linh rất trân trọng điều đó”, nàng hậu viết.

linh0.jpg
Hoa hậu Lương Thùy Linh lên tiếng về siêu mẫu Minh Tú (phải). Ảnh: FB Minh Tú, Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh cho biết cô càng quý mến đàn chị hơn khi biết dù chân vừa hồi phục, chưa thể đi giày cao gót lâu, Minh Tú vẫn dành thời gian tham gia chương trình. Sau buổi ghi hình, Minh Tú vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm, động viên đàn em. Với Lương Thùy Linh, đàn chị luôn là người ấm áp và tinh tế.

Nàng hậu nói thêm: “Mong mọi người nhìn câu chuyện bằng ánh mắt nhẹ nhàng và yêu thương hơn. Linh và chị Tú vẫn rất ổn, luôn dành cho nhau sự tôn trọng, quý mến như ngày đầu”.

linh1.png
Chia sẻ của Lương Thùy Linh. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.

Trước đó, trong chương trình, Minh Tú thẳng thắn cho biết cô và Lương Thùy Linh không quá thân thiết. Ở thời điểm cuối năm bận rộn, lại gặp vấn đề sức khỏe, việc từ chối lời mời tham gia là điều hoàn toàn có thể và không khiến cô áy náy.

Dù vậy, vì trân trọng đơn vị sản xuất, đồng thời muốn ủng hộ Lương Thùy Linh trong lần đầu đảm nhận vai trò host, Minh Tú vẫn nhận lời. Cô cho biết mong muốn chia sẻ, góp ý để đàn em hiểu rằng khi bắt đầu một vai trò mới, không ai tránh khỏi thiếu sót.

Theo Znews, sau tranh luận quanh phát ngôn, Minh Tú thừa nhận bản thân có phần thiếu tinh tế trong cách diễn đạt. Nữ người mẫu chia sẻ: “Xin lỗi khán giả vì những lời vô tư, thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân”.

Xem video: "Lương Thùy Linh vui vẻ đón Tết". Nguồn: FB Lương Thùy Linh
#Lương Thùy Linh #Minh Tú #hoa hậu #siêu mẫu #tranh luận #Hoa hậu Lương Thùy Linh

